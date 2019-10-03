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Başkent’te suç örgütlerine silah temin eden çete çökertildi

Başkent’te suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Ankara Haberleri 03.10.2019, 09:00 03.10.2019, 09:26
Başkent’te suç örgütlerine silah temin eden çete çökertildi

Başkent’te suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’da bazı suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin ettikleri yönünde tespitler bulunan çeteyi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, Ankara merkezli olarak Antalya ve Çorum illerinde düzenledikleri operasyonlarda toplam 30 zanlıyı gözaltına aldı. Şebeke üyelerinin kendilerine esnaf süsü vererek büfe, hırdavatçı, tornacı gibi iş yerleri açtıkları, bu iş yerlerinde ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti ile bu silahların illegal olarak tamiratını yaptıkları, gözaltına alınan zanlıların benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin Altındağ, Akyurt, Bala, Kızılcahamam gibi ilçelerde kurdukları iş yerlerinde illegal olarak silah ticareti yaptığını tespit eden polis, iş yerlerinde yaptığı aramalarda 28 tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 10 kurusıkı tabanca ile çeşitli çap ve markalarda binlerce mermi ele geçirdi. Zanlıların Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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