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Başkent’te suç örgütlerine silah temin eden çete çökertildi
Başkent’te suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
Ankara Haberleri 03.10.2019, 09:00 03.10.2019, 09:26
Başkent’te suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
(İrfan Çalışkan/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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