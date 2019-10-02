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Başkentte Suriyelilerin yaşadığı evde çatı yangını
Altındağ'da, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Ankara Haberleri 01.10.2019, 23:50 02.10.2019, 00:00
ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Battalgazi Mahallesi 929'uncu Sokak'ta, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı müstakil evin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, içeride bulunan Suriye uyruklu 10 kişiyi tahliye ettikten sonra müdahale ettikleri çatıdaki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluştu.
Suriye uyruklu aile, geçici olarak komşularının evine yerleştirildi.
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