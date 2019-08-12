Bayramda tatile gidemeyen Ankaralıların 2. adresi Çankaya parkları

Bayramda tatile gidemeyen Ankaralıların ikinci adresleri Çankaya parkları oluyor. Birçok vatandaş Kurban Bayramını fırsat bilip Ankara dışında tatil yaparken, Ankara’da kalanlar Çankaya parklarında güzel vakit geçirme imkanı buluyor.

Tatilde Ankara’da kalan vatandaşların çocuklarıyla birlikte hem eğlenip hem de dinlenebilecekleri mekanlar olan Çankaya parkları, tatile çıkmamanın eksikliğini hissettirmeyecek. Özellikle hafta sonlarının vazgeçilmez mekanlarından olan Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Lozanpark, Kuğulupark, Zafer Parkı, İsmet İnönü Parkı ve Uğur Mumcu Parkı gibi parklar bayram tatilinde de halkın ikinci adresi..

“VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Ankaralıları bayram tatilinde Çankaya parklarına davet eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Halkımızın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz projelerimizle Çankayamızı çok daha yeşil hale getirdik. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Bayram tatilinde Ankara’da kalan vatandaşlarımızı doğanın huzurunu yaşamaları için parkalarımıza bekliyoruz” dedi.

ANKARA’NIN GÖZDESİ: KUĞULUPARK

Güzelliği, tarihi ve konumu ile Başkent Ankara’nın simge parkı Kuğulupark da vatandaşların en önemli uğrak yeri olmayı sürdürüyor. Çankaya Belediyesinin kendi seralarında ürettiği yazlık çiçeklerle güzelliğine güzellik katan Kuğulupark, bayram tatilinde de Ankaralıların en çok tercih edeceği parkların başında geliyor.

AHLATLI’DA BİYOLOJİK GÖLET KEYFİ

Kafeteryaları ile yeme-içme imkanı sunan Çankaya parklarının her biri farklı güzellikler sunuyor. Vatandaşlar, Uğur Mumcu Parkı’nda çocuklarını minik ponylere bindirme olanağı bulurken, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ise ağaçların gölgesinde biyolojik gölet keyfi sunuyor.

ŞEHRİN MERKEZİNDE DOĞA KEYFİ

Birlik Mahallesi’nde bulunan Lozan, Zafer ve İsmet İnönü Parkları da Ankaralıların adeta ikinci adresleri olmuş durumda. Kafeterya, süs havuzu, doğal dere yatağı, bisiklet ve araç yollarının yanı sıra biyolojik göletleri bulunan İsmet İnönü Parkı yalnızca Çankaya’nın değil Ankara’nın da en büyük parklarından birisi olma özelliğini taşıyor.

Çocuk oyun alanları, yürüme yolları, bisiklet yolları ve bin 384 metrekarelik biyolojik göletinin yanı sıra spor olanakları ile ön plana çıkan Zafer Park, 2 basketbol sahası, voleybol ve tenis sahası ve koşu yolu ile vatandaşlara geniş spor imkanı sunuyor.