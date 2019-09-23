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Bebekli aile buluşmalarının 4. durağı Ankara

Uzman Doktor Ender Saraç, Ankara’da gerçekleşecek bebekli aile buluşmalarında, bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini anlatacak.

Ankara Haberleri 23.09.2019, 11:48 Ramazan Durmuş
Bebekli aile buluşmalarının 4. durağı Ankara

Uzman Doktor Ender Saraç, Ankara’da gerçekleşecek bebekli aile buluşmalarında, bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini anlatacak. Katılımın ücretsiz olduğu buluşma, 28 Eylül Cuma günü Ankara Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak. Söyleşi sonrasında herkese “200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi” armağan edilecek.

Bebelac Çocuk Devam Sütleri’nin gerçekleştirdiği bebekli aile buluşmalarının dördüncüsü, Ankara’da gerçekleşecek. 28 Eylül’de Ankara Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak etkinlikte; Uzman Doktor Ender Saraç bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini aktaracak. Ayrıca Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu, kendi annelik yolculuğu ve deneyimlerini paylaşacak.

Katılımın ücretsiz olduğu panelin sonunda sürpriz hediyelerin yanı sıra herkese, yazar Ömür Kurt’un Hürriyet Kitap’tan yayımlanan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edilecek. Bugüne kadar Adana, Bursa ve Van’da gerçekleştirilen ve yoğun ilgiyle karşılanan buluşmalarda uzmanlar, önemli bilgileri paylaşırken, anneler de sorularına cevap buluyor.

#ankara haberleri #haberlerankara #bebekli aile buluşmaları #Uzman doktor Ender Saraç #Bebelac Çocuk Devam Sütleri
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