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Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'in veda resepsiyonu

Türkiye'deki görev süresi sona eren Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, tertip edilen veda resepsiyonuyla uğurlandı.

Ankara Haberleri 24.09.2019, 21:44 Emir Yılmaz
Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'in veda resepsiyonu
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Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'in veda resepsiyonu. ANKARA (AA) - Türkiye'deki misyon süresi sona eren Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, tertip edilen veda resepsiyonuyla uğurlandı.

Büyükelçi Savinykh'nin konut sahipliğinde başşehirde bir otelde tertip edilen resepsiyona, büyükelçilik çalışanlarının yanı gizeme çok rakamda misafir katıldı. Savinykh, burada yaptığı konuşmada, iki günden bu yana Türkiye ve Belarus hükümetleri arasında ticaret mevzuları kapsamında istişare ve buluşmaların yapıldığını belirterek, görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için yapılabilecek çalışmaların ele alındığını dile getirdi. 

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'in veda resepsiyonu

Belarus heyetine, Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravçenko'nun başkanlık yaptığını ifade eden Savinykh, heyette gümrük ve tarım alanlarında görev yapan Belaruslu yetkililerin yanı sıra 7 uzmanın yer aldığını bildirdi. 

Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsatan Savinykh, 2017'de, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25'inci yılını kutladıklarını hatırlattı.

Savinykh, Türkiye'de 5 yıl 9 aydır görev yaptığına işaret ederek, burada görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Büyükelçi Savinykh, konuşmasının sonunda iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan Belarus Alanya Fahri Konsolosu Fatih Akın, Belarus Adana Fahri Konsolosu Mustafa Bayık, Belarus Antalya Fahri Konsolosu Laçin Mirza, Belarus Bursa Fahri Konsolosu Aybar Uluca ve Belarus İzmir Fahri Konsolosu Murat Yorgancıoğlu'na teşekkür ederek, madalya takdim etti. 

Resepsiyon, ikramın ardından sona erdi.

#belerus #ankara #veda yemeği #Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh #diplomasi #haberler ankara
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