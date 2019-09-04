BELMEK'te yeni dönem kayıtlarına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) yeni dönem kayıtları, 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren başladı. Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği BELMEK’lerde 2019-2020eğitim döneminde 6 ana bölgede 66 kurs merkezinde 31 farklı branşta eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 yaş üzeri her yaş ve meslekten Başkentli kadının eğitim alması amacıyla açılan BELMEK’lerde kadınlar, bir yandan meslek sahibi olurken diğer yandan da sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyor.

“HOBİLER MESLEK OLUYOR”

Sosyal belediyecilik anlayışının da temel unsurlarından biri haline gelen Belediyenin Meslek Edindirme Kursları, Türkiye’nin en büyük yetişkin eğitim merkezlerinden biri olarak da faaliyetlerini sürdürüyor. Dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirme, boş zamanların verimli bir şekilde kullanımı gibi birçok etkisi olan BELMEK’lere sadece hobi için katılan kursiyerler de hobilerini mesleğe dönüştürerek, aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.

BELMEK’ler, her eğitim yılı içindeki kursiyer sayısı ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları başta olmak üzere 31 farklı branşta verdiği eğitimlerle hem nicelik hem de nitelik olarak Türkiye’nin diğer yerel yönetimlerine de örnek oluşturuyor.

YIL SONUNDA SERTİFİKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde kurs katılımcılarına Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

BELMEK kurslarına şehrin dört bir yanından 18 yaş üzeri her yaşta kadın yoğun ilgi gösterirken, bu kurslara katılan kadınlar girişimci olarak da iş hayatına katılıyor. Kurs süresince uygulamalı eğitim alan Başkentli hanımlar, el emeği göz nuru ürünlerini yılsonu sergisiyle de sergileme imkanı buluyor.

KAYIT İÇİN EVRAKLAR

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( T.C. Kimlik Numaralı)

- Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

BELMEK Kurs Merkezleri Adres ve Telefonları:

1-Çankaya

Sağlık 1 Sokak No: 40 Kızılay

433 82 71

2-Keçiören

Yeni Etlik Cad. Osmanlı İş Merkezi No: 20 Etlik

352 44 52

3-Mamak

Şafaktepe Kültür Merkezi, Şafaktepe Mah. Tıp Fakültesi Cad. No: 59

320 56 17

4-Sincan

Sincan İş Merkezi Vatan Cad. Otobüs Durağı Yanı

271 03 42

5-Yenimahalle

Yeniçağ Mah. Ragıp Tüzün Cad. No:114

222 65 26

6-Çayyolu

Mutlu Kent Mahallesi, 2074 Sok. No:10

235 78 69

BRANŞLAR:

1. Makine Nakışı

2. El Nakışı

3. Sim Sırma

4. İğne Oyası

5. Şiş Dantel

6. Tel Kırma

7. Dantel Anglez

8. Giyim

9. Mefruşat

10. Patchwork

11. Trikotaj

12. Yorganlama

13. Ahşap Boyama

14. Kumaş Boyama

15. İpek Pentur

16. Tezhip - Hat

17. Minyatür

18. Ebru

19. Çini

20. Seramik

21. Mozaik

22. Rölyef

23. Ahşap Rölyef

24.Taş Bebek

25.Takı Tasarımı

26.Gümüş İşlemeciliği

27.Turistik El Sanatları

28.Ev Ekonomisi (Yemek)

29.Resim

30.Kilim

31. El Örgücülüğü

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin aldığı kararla 2019-2020 yılında da BELMEK’lerde kayıt ücreti alınmayacak.