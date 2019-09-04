BELMEK'te yeni dönem kayıtlarına başlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) yeni dönem kayıtları, 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) yeni dönem kayıtları, 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren başladı. Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği BELMEK’lerde 2019-2020eğitim döneminde 6 ana bölgede 66 kurs merkezinde 31 farklı branşta eğitim verilecek.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 yaş üzeri her yaş ve meslekten Başkentli kadının eğitim alması amacıyla açılan BELMEK’lerde kadınlar, bir yandan meslek sahibi olurken diğer yandan da sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyor.
“HOBİLER MESLEK OLUYOR”
Sosyal belediyecilik anlayışının da temel unsurlarından biri haline gelen Belediyenin Meslek Edindirme Kursları, Türkiye’nin en büyük yetişkin eğitim merkezlerinden biri olarak da faaliyetlerini sürdürüyor. Dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirme, boş zamanların verimli bir şekilde kullanımı gibi birçok etkisi olan BELMEK’lere sadece hobi için katılan kursiyerler de hobilerini mesleğe dönüştürerek, aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.
BELMEK’ler, her eğitim yılı içindeki kursiyer sayısı ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları başta olmak üzere 31 farklı branşta verdiği eğitimlerle hem nicelik hem de nitelik olarak Türkiye’nin diğer yerel yönetimlerine de örnek oluşturuyor.
YIL SONUNDA SERTİFİKA
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde kurs katılımcılarına Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.
BELMEK kurslarına şehrin dört bir yanından 18 yaş üzeri her yaşta kadın yoğun ilgi gösterirken, bu kurslara katılan kadınlar girişimci olarak da iş hayatına katılıyor. Kurs süresince uygulamalı eğitim alan Başkentli hanımlar, el emeği göz nuru ürünlerini yılsonu sergisiyle de sergileme imkanı buluyor.
KAYIT İÇİN EVRAKLAR
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( T.C. Kimlik Numaralı)
- Öğrenim Durumunu Gösterir Belge
BELMEK Kurs Merkezleri Adres ve Telefonları:
1-Çankaya
Sağlık 1 Sokak No: 40 Kızılay
433 82 71
2-Keçiören
Yeni Etlik Cad. Osmanlı İş Merkezi No: 20 Etlik
352 44 52
3-Mamak
Şafaktepe Kültür Merkezi, Şafaktepe Mah. Tıp Fakültesi Cad. No: 59
320 56 17
4-Sincan
Sincan İş Merkezi Vatan Cad. Otobüs Durağı Yanı
271 03 42
5-Yenimahalle
Yeniçağ Mah. Ragıp Tüzün Cad. No:114
222 65 26
6-Çayyolu
Mutlu Kent Mahallesi, 2074 Sok. No:10
235 78 69
BRANŞLAR:
1. Makine Nakışı
2. El Nakışı
3. Sim Sırma
4. İğne Oyası
5. Şiş Dantel
6. Tel Kırma
7. Dantel Anglez
8. Giyim
9. Mefruşat
10. Patchwork
12. Yorganlama
13. Ahşap Boyama
14. Kumaş Boyama
15. İpek Pentur
16. Tezhip - Hat
17. Minyatür
18. Ebru
19. Çini
20. Seramik
21. Mozaik
22. Rölyef
23. Ahşap Rölyef
24.Taş Bebek
25.Takı Tasarımı
26.Gümüş İşlemeciliği
27.Turistik El Sanatları
28.Ev Ekonomisi (Yemek)
29.Resim
30.Kilim
31. El Örgücülüğü
Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin aldığı kararla 2019-2020 yılında da BELMEK’lerde kayıt ücreti alınmayacak.