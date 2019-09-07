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"Benim Altındağım"da dereceye girenler ödüllendirildi

Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen “Benim Altındağım” fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ankara Haberleri 07.09.2019, 11:45 Ramazan Durmuş
"Benim Altındağım"da dereceye girenler ödüllendirildi
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Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen “Benim Altındağım” fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen “Benim Altındağım” fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi. Yarışmaya gönderilen bin 500 fotoğraf arasından seçilen 40 eserin sergilendiği Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki törene Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da katıldı. Birincilik,ikincilik, üçüncülük ve 5 mansiyon ödülünün dağıtıldığı gecede ödülleri; Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet takdim etti.

BİRİNCİYE 5 BİN TL

Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanvekili Osman Altınışık, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ile Anadolu Yayıncılar Birliği Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada; birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve mansiyonlara 500’er TL ödül verildi.

SANATIN BAŞKENTİ

Ödül töreninde konuşan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Yaklaşık bin 500 eserin yarıştığı bu çalışmaya hemşehrilerimizin ilgisi yoğun oldu. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Buradaki her emek bizim için çok değerli. İnşallah bu tür organizasyonlarla Altındağ’ı; turizmin, sanatın ve kültürün de başkenti yapacağız. Birçok güzel eserin arasından ödül kazanan tüm katılımcıları da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
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