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"Benim Altındağım"da ödüller açıklandı

Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen “Benim Altındağım” ödüllü fotoğraf yarışmasında sonuçlar belli oldu.

Ankara Haberleri 22.08.2019, 09:11 22.08.2019, 09:35 Ramazan Durmuş
"Benim Altındağım"da ödüller açıklandı

Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen “Benim Altındağım” ödüllü fotoğraf yarışmasında sonuçlar belli oldu.

Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Foto Muhabirleri Derneği Başkanvekili Osman Altınışık, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve Anadolu Yayıncılar Birliği Derneği Başkanı Sinan Burhan'dan oluşan jüri heyeti, 327 fotoğrafseverin gönderdiği binlerce eseri tek tek inceleyerek; birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülü kazanan katılımcıları belirledi. Altındağ’ın çeşitli bölgelerinde amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen kareler büyük beğeni topladı.

ÖDÜL ALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Yarışmada birinci olan Mustafa Demirbaş 5 bin TL, ikinci olan Fatih Çindemir 4 bin TL ve üçüncü olan Murat Yılmaz ise 3 bin TL’nin sahibi oldu. Ümmü Kandilcioğlu, Sedat Cenikli, Nur Karsavuranoğlu, Nesibe Akkuş ve Fatih Çindemir’in eserleri de 500 TL değerindeki mansiyon ödülüne layık görüldü. Toplamda 40 fotoğrafın sergilenmeye hak kazandığı yarışmada, dereceye giren yarışmacıların ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

“HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yarışmaya katılan herkese teşekkür eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ Belediyesi olarak fotoğraf sanatına destek vermek adına güzel bir yarışma düzenledik. Burada önemli olan ödül almaktan çok bu yarışmaya katılmaktı. Ben tüm fotoğrafseverleri katılımlarından dolayı tebrik ediyorum. Belediye olarak sanata ve spora olan desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
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