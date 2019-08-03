Beykent, Avrupa’da Üst Üste 2. Kez Namağlup Şampiyon!

Filenin Beyleri, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen şampiyonada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoluna namağlup devam ederek kupaya uzandı.

GRUPLARDA ÜÇTE ÜÇE YAPTI

İki yıldır, Avrupa’da ülkemizi gururla temsil eden Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında Hırvat temsilcisi University of Josip Juraj ile karşılaştı. Filenin Beyleri, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederken, gruptaki diğer iki karşılaşmada da Portekizli University of Minho ve İsrailli Ruppin A. Center’ı da 3-0’lık skorla yenerek, C GRUBUNDA ÜÇTE ÜÇ YAPTI.

Lider olarak gruptan çıkma başarısı gösteren temsilcimiz, çeyrek finalde, turnuvanın ev sahibi Polonya temsilcisi Lodz University of Technology ile karşılaştı. Rakibini 3-0’lık net skorla mağlup eden Beykenti, yarı finalde ise Moldova ekibi Moldova State University’i 3-1’lik skorla geçmeyi başardı.

Finalde ise, gruplarda 3-1’lik skorla mağlup ettiği Hırvat ekibi University of Josip Juraj ile karşılaşan Beykent, rakibini bu defa da 3-0’lık skorla mağlup ederek, şampiyon olma başarısı gösterdi.

TVF BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ TEBRİK ETTİ

Bu arada Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa Üniversite Oyunları’ndaki müsabakalar sonucunda erkekler kategorisinde üst üste 2. kez şampiyon olarak altın madalya kazanan İstanbul Beykent Üniversitesi ile bayanlar kategorisinde; gümüş madalya kazanma başarısı gösteren İstanbul Aydın Üniversitesi’ni tebrik etti. Üstündağ “Elde edilen başarılı sonuçlarla Türk Voleybolunun gücünü bir kez daha tüm Avrupa’ya gösteren başta sporcularımız ve teknik ekip olmak üzere başarıda emeği geçen herkesi ve camiamızı kutlarım” dedi.