Beypazarı bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle önemli turizm merkezlerinden Beypazarı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.

Yılda 500 bini aşan ziyaretçiyi ağırlayan Beypazarı, Kurban Bayramı tatili için en gözde seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatili öncesi Beypazarı'ndaki konaklama yerlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

TARİH VE DOĞA BİRARADA

Tarih, doğa ve kültürü bir arada yaşamak isteyenlerin uğrak yeri Beypazarı İnözü Vadisi, Karagöl ve Eğriova Tabiat Parkları ile doğaseverlere eşsiz güzellikler sunarken, misafirperver ilçe halkı, tarihi konakları, müzeleri, yöresel ürünleri ve tatları ile ziyaretçilerin dikkatini çekiyor

BAŞKAN KAPLAN’DAN DAVET

Beypazarı'na özgü ürünlerin satıldığı yöresel ürün pazarından alışveriş yapmak, Beypazarı güveci, yaprak dolması, 80 katlı baklavası gibi yöresel lezzetleri tatmak isteyenleri, telkari gümüşlerini yakından incelemek, konak ve müzeleri gezmek isteyenleri Beypazarı'na davet eden Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçe olarak bayram hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek, herkesin Kurban Bayramını şimdiden kutladığını belirtti.