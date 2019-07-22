Beypazarı Belediye Hizmet Binası Yükseliyor

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yapımı devam eden Beypazarı Belediyesi hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Kaplan, çalışmalar hakkında inşaat yetkililerinden bilgi aldı.

Başkan Kaplan, 'İ'nşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza yeni binamızda hizmet verebilmek için çalışmalarımız hızla devam etmektedir.''



Belediye hizmet binası projesinin, önemine dikkat çeken Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan yaptığı açıklamada, "Belediye hizmetlerinin tek bir çatı altında toplanması ve halkımızın hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması amacı ile başladığımız ve geçtiğimiz yıl sonunda temelini attığımız Belediye Hizmet Binamızın inşaatı planladığımız şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza yeni binamızda hizmet verebilmek için çalışmalarımız hızla devam etmektedir" dedi.