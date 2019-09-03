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Beypazarı Festivali 6 Eyül'de başlıyor

Bu yıl 25.si düzenlenecek olan Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali, 6-7-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Ankara Haberleri 03.09.2019, 09:55 03.09.2019, 10:08 Ramazan Durmuş
Beypazarı Festivali 6 Eyül'de başlıyor

Bu yıl 25.si düzenlenecek olan Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali, 6-7-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Tarih kokan, kültür ve turizm kenti Beypazarı’da festival heyecanı yaşanırken Belediye Başkanı Tuncay Kaplan, zengin festival programıyla 3 gün boyunca keyifli anlar yaşanacağını bildirdi.

DOLU DOLU BİR FESTİVAL

Ünlü sanatçılar Zara, Osman Öztunç, Oğuz Yılmaz, Mithat Körler ve Mustafa Taş’ın sahne alacağı festival, konserler, sergiler, sokak sanatçıları, yarışmalar, tarih kültür ve turizm tanıtım standları, animasyon gösterileri ile dolu dolu geçecek.

DÜNYA KÜLTÜRLERİ BULUŞUYOR

Gazi Gündüzalp’i anma etkinlikleri ile başlayacak olan festival kapsamında geleneksel ata sporlarımızdan, kılıç kalkan oyunu ve demir dövme gösterileri ile mehteran ve seğmen ekibi gösterileri gerçekleştirilecek.

KONSER PROGRAMLARI

6 Eylül Cuma Mithat Körler ve Mustafa Taş, 7 Eylül Cumartesi Osman Öztunç, 8 Eylül Pazar Oğuz Yılmaz ve Zara konserleriyle birlikte ilçemizin bir çok noktasında da yerel ve sokak sanatçılarının alacağı sahnelerle dolu dolu bir müzik şöleni yaşanacak.

Ayrıca Türk Sinemasının ünlü oyuncularından Necla Nazır da 7 Eylül Cumartesi günü Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir söyleşi gerçekleştirecek.

Kaynak: Beypazarı Belediyesi
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