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Beypazarı Mezbahası için çalışmalara başlandı

Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni mezbaha yapılacak alanda hafriyat çalışmalarına başladı.

Ankara Haberleri 23.08.2019, 14:47 23.08.2019, 15:09 Ramazan Durmuş
Beypazarı Mezbahası için çalışmalara başlandı

Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni mezbaha yapılacak alanda hafriyat çalışmalarına başladı.

İlçemiz canlı hayvan pazarının yanında yapımına başlanacak olan 650 m2 alana inşa edilecek mezbaha, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapabilmesi sağlayacak.

Mezbaha içerisinde son teknolojik kesim makineleri bulunurken büyük ve küçükbaş hayvanların kesim öncesi bekletileceği alan, kesim platformları, devirme hücresi adı verilen kurbanın kesilmesi ve daha sonra kurbanı diğer tarafa çevirerek taşınmasına yardım eden makine sistemleri, soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları bulunacak.

"ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ"

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘’İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan mezbaha inşaatımıza hafriyat çalışmaları sonrası başlayacağız, kısa süre içerisinde de tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz’’ dedi.

Kaynak: Beypazarı Belediyesi
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