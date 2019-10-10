Beypazarı'na Prof. Dr. Hakkı Acun Namazgahı
Beypazarı Belediyesi tarafından Hacıkara Mahallesi’nde yapımı ve çevre düzenlenmesi tamamlanan Namazgah’ın açılışı gerçekleştirildi.
Beypazarı Belediyesi tarafından iHacıkara Mahallesi’nde yapımı ve çevre düzenlenmesi tamamlanan Namazgah’ın açılışı gerçekleştirildi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İslam tarihinde önemli kararların alındığı, istişarelerin yapıldığı, halkın bilgilendirildiği, toplandığı yerler olan namazgahların kültürümüz içinde önemli bir yere sahip olduğunu, bu kültürün yaşatılması adına da ilçemize kazandırıldığını bildirdi..
Namazgah açılışına Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Kurul Başkanı Deniz Işıldar ve Kurul Müdürü Mustafa Kaymak, Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyesi Mehmet Akif Işık, diğer kurul üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuşan Belediye Başkan Tuncer Kaplan, "İlçemize kazandırmış olduğumuz bu yapının, yapımında büyük katkıları olan ve geçen yıl aramızdan ayrılan kıymetli hocamız Prof.Dr.Hakkı Acun ismini verdik. Kültürümüzün bir parçası olan Namazgah’ı yapmamızda bize fikirleriyle büyük katkılar sağlayan değerli hocamızın adının burada yaşatılmasını istedik. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
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