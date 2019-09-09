Beypazarı'nda muhteşem festival

Osmanlı’dan günümüze buram buram tarih kokan kültür ve turizm kenti Beypazarı, uluslararası bir festivale ev sahipliği yaptı. Bugün sona eren 25.Uluslararası Beypazarı Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali, Hırkatepe Mahallesi’nde Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi’nin dedesi, Ertuğrul Gazi’nin babası olan Gazi Gündüzalp’i anma etkinlikleriyle başladı.

Festivalde daha sonra Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima’nın da katılımlarıyla şehir merkezinde ‘Birlik Yürüyüşü’ kortejinin festival alanına yürümesiyle devam etti.

Festivalin ikinci gününde protokol açılışıyla başlayan etkinliklere, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Beypazarı İlçe Kaymakamı Temel Ayca, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, KKTC Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Müdür Prof.Dr. Timur Gültekin, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ve Ülkü Karakuş, TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman, Beypazarı Karakoca Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, Ciner Grubu ETİ Soda A.Ş Genel Müdürü Tanzer Ergül, yabancı ülke büyükelçileri, siyasi parti ilçe başkanları, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Açılış etkinliğinde Ankara Kulübü Derneği Seğmen ekibi, Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, KKTC ve Osetya halk oyunları ekipleri gösterilerini sergilerken, protokol heyeti kurulan yöresel stantları ve festival alanını gezdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, iki belediye arasında dostluğu ve işbirliğini temsil eden kardeş şehir protololü imzaladı.

YÖRESEL YEMEK YARIŞMASINA YOĞUN İLGİ

Beypazarı Yöresel konseptli yarışmalar büyük ilgi gördü. Üç ana dalda yarışan ve juri üyeleri tarafından tadılarak puanlanan yemeklerde, Beypazarı Mutfağı Yöresel Dolma, Beypazarı Mutfağı Yöresel Etli Yemeği ve Beypazarı Mutfağı Yöresel Tatlıları kategorilerinde gerçekleşen yarışmayı, Yöresel Dolma kategorisinde birinci Selma Türk, ikinci Minteha Balcı ve üçüncü Beyhan İnceoğlu, Yöresel Etli Yemek katagorisinde birinci Mahmut Demir, İkinci Elif Çetin ve üçüncü Seda Türk, Yöresel Tatlılar kategorisinde birinci Elif Çetin, ikinci Lütfiye Dursun ve üçüncü Minteha Balcı oldu.

FESTİVAL DOLU DOLU GEÇTİ

Üç gün boyunca süren etkinliklerde şehir merkezinde kurulan yöresel gıda stantları, konuk belediyelerin kültür tanıtım stantları, sokak sanatçıları, resim sergileri, taş adamlar, çocuk oyun grupları gösterilerini sergiledi. Yerli ve yabancı folklor grupları ile mahalli sanatçılar da festivalde sahne aldı.

Suluhan’da açılan fotoğraf ve yağlı boya resim sergileri, Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO tarafından gerçekleştirilen ‘’Geçmişten Günümüze İzler‘’ giysi, takı ve ayakkabı defilesi, festival boyunca sergilenen Ankara Üniversitesi oyuncak müzesi ile Atatürk Park’ında gün içinde sergilenen Klasik Otomobiller ve bisiklet gösterileri büyük ilgi gördü.

Hanlarönü Kent Meydanında kurulan sahnede sevilen sanatçılar Mithat Körler, Mustafa Taş ve Osman Öztunç birbirinden güzel parçalarını Beypazarılılar ile birlikte seslendirdi.

FESTİVALE COŞKULU FİNAL

25.Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali son gün etkinlikleri kapsamında yurtdışından gelen halk oyunları ekipleri ile Halkevi’nde kahvaltı ve hediye takdim töreni gerçekleştirildi.

Halkevi’nde yapılan etkinliğe Beypazarı İlçe Kaymakamı Temel Ayca, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, KKTC Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, KKTC Büyükkonut Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Evren, Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Takımı, Azerbaycan, Rusya, Osetya ve Gürcistan Halk Oyun ekiplerinin temsilcileri katıldı.

Halkevi’nde gerçekleşen etkinlik sonrası Demirciler Sokağa geçiş yapan heyet, Mehteran ile birlikte festival alanını gezdi.

Beypazarı İlçe Kaymakamı Temel Ayca ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan daha sonra, Beypazarı Genç Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından gerçekleştirilen atıcılık yarışmasına katıldı.

Beypazarı Şehir Stadyumunda Oğuz Yılmaz ile başlayan konser programı dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Festivalin final konserinde Zara ile buluşan onbinler hep bir ağızdan sevilen şarkılarını seslendirdi. Büyük bir çoşkuyla devam eden konser, gelenlere unutulmaz anlar yaşatırken havai fişek gösterileriyle son buldu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘’Tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak, bizden sonraki kuşaklara aktarabilmek adına önemsediğimiz ve her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz festivalimizi çok şükür ki kazasız belasız geçirdik. Festivalimiz boyunca yoğun katılımlarıyla bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize, değerli hemşehrilerime, mesai arkadaşlarıma, maddi ve manevi desteklerini bizden esirgemeyen sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum’’ dedi.