Beypazarı’nda kışlık çiçek ekimine başlandı
Beypazarı Belediyesi son dönemde yaptığı çalışmalarla Türkiye de çiçek ve yeşil bitki ihtiyacının tamamını kendi üretimi ile sağlayan nadir belediyelerden biri haline geldi.
Beypazarı Belediyesi seraları kışlık çiçek ekimine başladı.
Beypazarı Belediyesi son dönemde yaptığı çalışmalarla Türkiye de çiçek ve yeşil bitki ihtiyacının tamamını kendi üretimi ile sağlayan nadir belediyelerden biri haline geldi.
Belediye seralarında üretilen çiçek ve yeşil bitkiler şehrin caddelerinde ve parklarında kullanılıyor.
50 BİN ÇİÇEK EKİMİ YAPILDI
Kışlık çiçek üretimine başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta 50 Bin adet çiçek ekimini gerçekleştirdi.
Beypazarı’nda yeşil alanların korunması ve sayılarının artırılmasının öncelikli hedeflerinden olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Seramızda yapılan yeşil üretimini, ilçemizin farklı noktalarında değerlendiriyoruz. Mevcut potansiyeli korumak ve var olan yeşil alanlara yenilerini eklemek için ekiplerimizle durmaksızın çalışıyoruz" dedi.
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