Bilkent Center alışveriş tutkunlarını buluşturuyor

Bu yıl 20. yaşını kutlayan Bilkent Center yenilenerek birçok ulusal ve uluslararası markayı bünyesine katmaya devam ediyor.

Yenilenen Bilkent Center, ziyaretçilerine oldukça geniş bir yelpazede alışveriş yapma imkanı sunuyor. 1998 yılında hizmet vermeye başlayan ve Bilkent Holding bünyesindeki Tepe Emlak Yatırım tarafından yönetilen Bilkent Center, yenilenen yüzüyle birçok markaya ev sahipliği yapıyor. Ankara’lıların heyecanla beklediği Kahve Festivali, Uluslararası Bilkent Sanat Festivali, konserler ve çocuk etkinlikleri düzenleyerek Ankara’nın sosyal hayatına renk katan Bilkent Center, Avva, İpekyol, B&G Store, Chakra, Samsung, Siemens, Çilek, Roman, Atasun Optik, Yves Rocher gibi markaların yanı sıra son olarak lüks aksesuar markası Oliver Weber ile doğaya ve spora tutkuyla bağlı olanların markası Sport Point Extreme’i bünyesine kattı.

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YOLCULUK

Doğaya ve spora tutkuyla bağlı olanların markası SPX, çeşitli kategorilerde sunduğu spor giyim ürünleri, ekipman ve aksesuarlar ile her yerde ve her koşulda doğayla buluşmayı mümkün kılıyor. Daima aktif bir yaşam tarzını benimseyenlerin ihtiyaç duyduğu dış giyimden ekstrem spor ekipmanlarına varan oldukça geniş bir yelpazeye yayılan çok sayıda ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Hem amatör, hem de farklı seviyelerden profesyonel sporcuların ihtiyaçlarını karşılayabilen SPX’te ayrıca snowboard, kayak, kaykay, yüzme gibi sporlardan, günlük kullanıma kadar çeşitli kategorilerde ürünler yer alıyor.

ŞIKLIĞIN VE ZARAFETİN ADRESİ

1994'te en ünlü kesme kristallerin tartışılmaz evi olan Avusturya'nın göbeğinde kurulan Oliver Weber mücevherleri, yalnızca piyasadaki en yüksek kaliteye sahip olan Swarovski'de kristaller kullanılarak yapılıyor. Her bir mücevher el işçiliği ile üretilirken, markanın koleksiyonları kristallerin sonsuz yaratıcılığını kullanıp ışığın ve renklerin sihirli birleşimleri ile harmanlıyor. Moda ve mücevher arasındaki sınırları yok eden tasarımları ile benzersiz bir alışveriş deneyimi sunan marka, her tür zevke adapte olabilen ulaşılabilir bir konfor sunuyor.