Bilkent Center, European Property Awards tarafından 2 ayrı ödüle layık görüldü

Bilkent Center, prestij ve mükemmelliğin simgesi Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri tarafından European Property Awards 2019-2020 “Commercial Renovation/ Redevelopment” ve “Retail Architecture” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Bu yıl yenilenerek birçok ulusal markayı bünyesine dahil eden ve 20. yılını kutlayan Bilkent Center, gayrimenkul sektöründe dünya çapında yüksek standartlı ve mükemmeliyeti sağlamış projelere farkındalık yaratmak amacı ile verilen European Property Awards tarafından 2 ayrı mimari kategoride ödüle layık görüldü.

Dizayn ve inşaat, gayrimenkulün geliştirilmesi ve sunumu, iç mekan, mimari tasarım ve pazarlama alanında Avrupa’nın önemli projelerini değerlendiren kurul, Bilkent Center’ı “Commercial Renovation/ Redevelopment” ve “Retail Architecture” kategorilerinde ödüllendirdi. Ödül töreni 24 Ekim 2019 tarihinde Londra, The Royal Lancaster Hotel’de gerçekleştirilecek.