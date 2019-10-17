Pursaklar Belediyesi, yeni hizmet binasında başlattığı uygulamalarla bir ilke daha imza attı. ‘Beyaz Masa’ birimine bağlı İstihdam Şefliği, 36 iş yerini ziyaret ederek 40 vatandaşın işe başlamasına vesile oldu.

Pursaklar Belediyesi Halka İlişkiler Müdürlüğüne bağlı ‘Beyaz Masa’ birimi, vatandaşların taleplerini çözmek için özverili hizmet anlayışıyla hareket ediyor. Pursaklar vatandaşının sıkıntı ve beklentilerini öğrenerek taleplerin hızlı bir şekilde yanıtlanmasını da hedefleyen ‘Beyaz Masa’ birimi; çağrı merkezi ve santral şefliği, istihdam, danışma ve çözüm şefliği gibi pek çok hizmeti de beraberinde getiriyor.

İstihdam şefliği çatısı altında iş arayan vatandaşlara bölgede bulunan özel sektör temsilcilikleri ile iş birliği yaparak yaş, adres, meslek, eğitim kriterleri göz önünde bulundurularak yeni iş olanakları sağlanmaya çalışılıyor. Bu uygulama ile 1 Ağustos – 17 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan 770 iş başvurusu doğrultusunda Akyurt ve Pursaklar’da 50 iş yeri ziyaret edilerek, 40 vatandaşın işe başlamasına aracı olundu.

“Bizi anlayan, dinleyen ve yanımızda olan bir belediye”

İstihdam şefliğine müracaatta bulunan ve bu uygulama sayesinde kısa sürede yeni bir işe kavuştuğunu söyleyen vatandaşlardan biri: “Bizi anlayan, dinleyen ve yanımızda olan bir belediyeye sahibiz.” diyerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Şu ana kadar birçok yere iş başvurusunda bulundum ama olumlu sonuç alamadım. Bir süre öncede istihdam şefliğine başvuru yaptım. Tarafıma kısa bir zamanda geri dönüş yapıldı ve şu anda çalışmakta olduğum firmaya yönlendirildim. Bize bu imkânı sunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Yaptığımız her uygulama ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Vatandaşların yüzünün gülmesi ve taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması noktasında ‘Beyaz Masa’ uygulamasının başlatıldığını dile getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: “Yaptığımız ve yapacağımız her uygulama ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi. Pursaklar’da yaşayan vatandaşların sorunlarını birebir öğrenmek ve anında çözüm üretmek için bu uygulamayı başlattıklarını da söyleyen Başkan Ertuğrul Çetin, şu açıklamalarda bulundu: “Bu birim, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi görerek; vatandaşlarımızın yeni hizmetlerden haberdar olmasını, etkin ve hızlı bir şekilde işlemlerini halletmesini, belediyemizin sunduğu imkânlardan faydalanmasını ve bilgilenmesini hedefliyor.”

‘Beyaz Masa’ birimine başvuru yapan vatandaşa en geç 3 gün içerisinde dönüş yapılarak başvuru sonucu bildiriliyor ve vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor.