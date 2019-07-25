Bugün Neler Yaşandı, 25 Temmuz Günün Özeti

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MİT ve TSK’dan Kuzey Irak’ta ortak operasyon

Irak’ın Erbil kentinde bir restorana 17 Temmuz’da düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse’nin şehit edilmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. İki ayrı operasyonda. diplomata yapılan saldırının planlayıcısı teröristler etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: "1’i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı, 1’i gri kategoride olmak üzere toplam 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

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300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

Adana’da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile haklarında arama kaydı bulunan 44 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuk 8 gündür aranıyor

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor.

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5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Bursa’da hayvan pazarına gidenler 5 boynuzlu koçu görünce gözlerine inanamadı. Çocukların "Arslan" ismini koyduğu koç ise hayvan pazarının maskotu oldu.

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Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Türkiye’nin ilk sıcak hava balon festivali olan “Kapadokya Balon Festivali”ni 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti.