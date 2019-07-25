Bugün Neler Yaşandı, 25 Temmuz Günün Özeti
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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı, 25 Temmuz Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.
MİT ve TSK’dan Kuzey Irak’ta ortak operasyon
Irak’ın Erbil kentinde bir restorana 17 Temmuz’da düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse’nin şehit edilmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. İki ayrı operasyonda. diplomata yapılan saldırının planlayıcısı teröristler etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanlığı: "1’i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu"
İçişleri Bakanlığı, 1’i gri kategoride olmak üzere toplam 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
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300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında
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Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuk 8 gündür aranıyor
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor.
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5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu
Bursa’da hayvan pazarına gidenler 5 boynuzlu koçu görünce gözlerine inanamadı. Çocukların "Arslan" ismini koyduğu koç ise hayvan pazarının maskotu oldu.
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Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti
Türkiye’nin ilk sıcak hava balon festivali olan “Kapadokya Balon Festivali”ni 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti.
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