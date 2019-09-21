"Büyük Ankara Bisiklet turu şöleni" yarın yapılacak

Başkent Ankara, yarın hem spora doyacak hem de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tüm dünyada kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara’da 22 Eylül Pazar günü gün boyu Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Delegasyonu ortaklığında düzenlenen etkinlikler tüm vatandaşlara açık olacak.

BÜYÜK ANKARA BİSİKLET TURU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda saat 11.00’da başlayacak “Büyük Ankara Bisiklet Turu”nun açılış startını verecek.

“Birlikte Yürüyelim” sloganıyla 7’den 70’e herkesin davetli olduğu bisiklet turu; Kızılay AVM önünden başlayacak, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Anadolu Meydanı, Dögol Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Kazakistan Caddesi ve 54. Caddeyi takiben Aşkaabat Caddesi’nde (Bahçelievler 7. Cadde) sona erecek.

ARABASIZ KENT BAŞKENT OLACAK

Yarın gün boyu devam edecek etkinlikler kapsamında Başkentliler araba kullanmak yerine yürüyüş yaparak, bisiklet sürerek spor yapacak.

Halk sağlığı ve yaşam kalitesi ile bisiklet ve yaya yollarının artırılması, kentsel yaşam alanlarının geliştirilmesi, obeziteyle mücadele toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılması ve yerel yönetimleri gelecek ulaşım planlamalarını yapmaya teşvik amacıyla tüm dünyada başlatılan kampanya sayesinde bisiklet kullananlar ve yürüyüş yapanlar Başkent sokaklarını dolduracak.

KONSERLER, FİLM GÖSTERİLERİ

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara’da yarın saat 10.00-19.30 saatleri arasında birbirinden renkli aktiviteler yer alacak. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu Park’ta saat 18.00’de Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Büyükelçiler, Belediye Başkanları, STK’lar, Rektörler ve vatandaşların katılacağı bir yürüyüş düzenlenecek.

Program saat 19.30’da sanatçı Haluk Levent’in Anıtpark’ta vereceği konserle sona erecek. Konseri izlemek üzere bisikletleriyle Anıtpark’a gelen vatandaşlar bisikletlerini, ayrılan park yerine koyabilecek.

KUĞULU PARK ETKİNLİKLERİ- YÜRÜYÜŞ

10.00-17.00: Sokak Sanatçıları, Yoga, Dans Etkinlikleri ve Film Gösterimi

17.00-17.30 Nur Yoldaş konseri

18.00-18.30 Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu Park başlangıcından John F. Kennedy Caddesi’ne kadar yürüyüş

15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-BİSİKLET SÜRÜŞÜ

11.00-12.00: 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Kızılay AVM önünden başlayarak Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Anadolu Meydanı, Dögol Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Kazakistan Caddesi ve 54. Caddeyi takiben Aşkaabat Caddesi’ne kadar

AŞKAABAT CADDESİ ETKİNLİKLERİ

12.00-19.30 Aşkaabat Caddesi (7. Cadde) araç trafiğine kapatılacak. Dans etkinlikleri, Film gösterimleri, Sokak Sanatçıları, Bisiklet yarışları ve sürüş eğitimleri

19.00-19.30: 54. Cadde’den başlayarak Aşkaabat ve Akdeniz Caddesini takiben Anıtpark’a kadar yürüyüş

ANITPARK KONSERİ

19.30: Haluk Levent Konseri

ÖDÜLLÜ ETKİNLİKLER

Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle etkinliklere katılarak fotoğraf çeken vatandaşlara çeşitli ödüller verecek. Çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan ve en çok etkileşim alan 4 kişiye bisiklet hediye edilecek.