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Büyükşehir'den Mogan'da temizlik seferberliği   

Sıfır atık projesine destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kapsamda Mogan Gölü'nde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Ankara Haberleri 19.08.2019, 09:56 Ramazan Durmuş
Büyükşehir'den Mogan'da temizlik seferberliği   

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü “Sıfır Atık Mavi Projesi” kapsamında Gölbaşı Mogan Gölü’nde atık malzeme toplama çalışması gerçekleştirdi. “Su Varsa Hayat Var” sloganıyla gerçekleştirilen kıyı ve göl dibi temizlik çalışmalarına, İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi de katıldı.

AMAÇ SU KAYNAKLARINI KORUMAK…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği “Sıfır Atık Mavi Projesi”, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirler ile su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını amaçlıyor. Denizleri ve su kaynaklarını korumayı amaçlayan proje kapsamında Gölbaşı Mogan Gölü’nde gerçekleştirilen göl dibi ve kıyı temizlik çalışmasıyla Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyı ve deniz temizliğinin önemi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

ÇOK YÖNLÜ İŞ BİRLİĞİ

Proje kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışmasına katılan Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk, Sıfır Atık Mavi Projesi’nin “Sıfır Atık Projesi”nin önemli bir ayağı olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Sıfır Atık Mavi Projesi, 81 ilde tüm kıyı şeridi, göl ve su kaynaklarımızın korunmasına yönelik bir seferberlik. Çöplerimizi doğadan uzaklaştırmaya yönelik neler yapabiliriz bunlara ve yöntemlerine bakıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlatmış olduğu bu projede yer almak istedik. Ankara’nın gözbebeği olan Mogan Gölü’nde bir kıyı şeridi ve göl temizliği yapıyoruz. Bunu da İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak gerçekleştiriyoruz.”

Başkent’te örnek çalışma başlatan Büyükşehir ekipleri, çevre dostu projelerle çevre kirliliği konusunda etkin bir mücadele sürdürüyor.

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