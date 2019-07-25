Büyükşehir'in Kur’an Kurslarına Yoğun İlgi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezlerine gelen Başkentli çocuklar ve gençler, yaz döneminde de Kur’an-ı Kerim kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

Kur’an-ı Kerim kursuna katılanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen müfredatla temel dini eğitim de alıyor.

HAFTANIN BEŞ GÜNÜ KURS

Çocuklar ve gençler kategorisinde yaz dönemi Kur’an-ı Kerim kurslarına, 4-20 yaş aralığında olanlar katılabiliyor.

Haftanın beş günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde verilen kurslarda, küçük yaştakiler ve gençler için ayrı ayrı kitaplarla eğitim sağlanıyor.

KURSLARA İLGİ YOĞUN

Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nde görev yapan Kur’an-ı Kerim kursu eğitmenlerinden Esra Özdemir, kurslara okulların kapanmasıyla ilginin arttığını söylüyor.

Kursta 4-6 yaş arası çocuklara ders verdiğini ifade eden Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığına ait kitaplarla, temel dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim derslerinin anlatımı kolay ve her yaş grubuna uygun olarak hazırlandığına dikkat çekiyor.

MÜFREDATA UYGUN EĞİTİM

Yaz döneminde Aile Yaşam Merkezinde açılan Kur’an-ı Kerim kursuna geldiğini söyleyen 6 yaşındaki Zümra Yavuz, “Burada Kur’an dersi alıyorum. Öğretmenimi de çok seviyorum. Dinimiz hakkında hem bir şeyler öğrenip hem de güzel zaman geçiriyorum” derken, 6 yaşındaki Oğulcay Enes Penpe de, “Buraya sadece yazları geliyorum. Kur’an-ı Kerimi öğreniyoruz. İslam’ın şartlarını, imanın şartlarını öğreniyoruz. Dini sohbetler yapıyoruz” sözleriyle, memnuniyetini dile getiriyor.