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Büyükşehir'in kursları için kayıtlar başladı

Başkent'te kültür ve sanat etkinlikleriyle Başkentlilerle buluşan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat eğitimleri de hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Haberleri 24.09.2019, 11:08 24.09.2019, 11:16 Ramazan Durmuş
Büyükşehir'in kursları için kayıtlar başladı
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Başkent'te kültür ve sanat etkinlikleriyle Başkentlilerle buluşan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat eğitimleri de hız kesmeden devam ediyor.

Halk Oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Drama ve Tiyatro kurs kayıtları Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nde başladı.

ÜCRETSİZ EĞİTİM 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kültür etkinliklerine Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, ücretsiz kurslara katılım da her geçen gün artıyor.

FOMGET Halk Oyunlarından Türk Sanat Müziğine, Türk Halk Müziğinden Drama ve Tiyatro kurslarına kadar birçok sanatsal eğitim veren Büyükşehir Belediyesi’ne kurs başvuruları Ekim ayına kadar devam edecek.

KURSALARA HER YAŞ GRUBUNDAN YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesi'nin her yaş grubuna hitap eden ve yoğun ilgi gören farklı kültür-sanat kurslarına;

-Çocuk grubu Halk Oyunları Kursu için 9-12 yaş arası,

-Yarışma grupları için 16 yaş ve üzeri,

-Hobi grupları için 20 yaş üzeri,

-Tiyatro kursu için 17 yaş ve üzeri,

-Drama kursu için 6-15 yaş arası,

-Yetişkin drama kursu için 17 yaş üzeri,

-Türk Sanat Müziği kursu için 18-55 yaş arası,

-Türk Halk Müziği kursu için 18-60 yaş arası vatandaşlar başvuru yapabiliyor.

Başkentliler, Halk Oyunları kursu için Şafaktepe Kültür Merkezi'ne, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Drama ve Tiyatro kursları için ise Gençlik Parkı Kültür Merkezi'ne 1 fotoğraf ve kimlikle başvuru yapabilir. 6-17 yaş arası çocukların da bu merkezlere velisiyle birlikte kimlik ve 1 adet vesikalık fotoğrafla başvuru yapması gerekiyor.

Gençlik Parkı Kültür Merkezi: Drama ve Tiyatro Kursu: (312) 507 37 62- 309 25 32 - Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Kursu: 0 (312) 309 18 37

Şafaktepe Kültür Merkezi: Halk Oyunları Kursu: (312) 319 02 89 

numaralı telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir.

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