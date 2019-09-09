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Büyükşehirden Ankaralılara aşure ikramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi,  31 Ağustos’ta başlayan Muharrem Ayı  nedeniyle aşure ikramında bulundu.

Ankara Haberleri 09.09.2019, 14:07 Ramazan Durmuş
Büyükşehirden Ankaralılara aşure ikramı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi,  31 Ağustos’ta başlayan Muharrem Ayı  nedeniyle aşure ikramında bulundu.

Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı “Muharrem Ayı” nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası,  önünde kurulan stantlarda  vatandaşlar ile Belediye çalışanlarına  aşure ikramı gerçekleştirildi.

EGO’nun mutfağında pişirilen aşureyi, kazanın başına geçen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kendi elleriyle ikram etti.

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#ankara #ankara haberleri #buyuksehir belediyesi #Aşure ikramı #EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş
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