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Büyükşehirden Ankaralılara aşure ikramı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos’ta başlayan Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.
Ankara Haberleri 09.09.2019, 14:07 Ramazan Durmuş
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos’ta başlayan Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.
Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı “Muharrem Ayı” nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, önünde kurulan stantlarda vatandaşlar ile Belediye çalışanlarına aşure ikramı gerçekleştirildi.
EGO’nun mutfağında pişirilen aşureyi, kazanın başına geçen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kendi elleriyle ikram etti.
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