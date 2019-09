Can, ülke nüfusunun yüzde 95'i deprem bölgelerinde yaşıyor

Anadolu İnşaatçılar Platformu ve Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Can; “Riskli bölgelerde kentsel dönüşümler bir an önce tamamlanmalı”

Binaların sağlamlığı açısından inşaatlarda kullanılan malzemeler kadar uygulanan işçiliğin de çok önemli olduğunu ifade eden Hamza Can, “Depremdeki kayıpların en aza indirilmesi için toplum olarak teyakkuz halinde bulunmamız gerekmektedir. Riskin büyük olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm projelerinin de bir önce tamamlanması gerekmektedir” dedi.

DEPREME KARŞI FARKINDALIK EĞİTİMİ

Anadolu İnşaatçılar Platformu ve Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hamza Can, deprem riskine karşı inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkese “Depreme Riskine Karşı Farkındalık” eğitimi verilmesini isteyerek, “İnşaatta çalışan vasıfsız işçiden, kalıpçıya, demirciden, beton döken elemana kadar herkesin bu eğitimden geçmesi gerekiyor. Ayrıca bu eğitimlerin her binada işbaşında tekrarlanmasında fayda bulunuyor. Biz müteahhitler olarak yerel yönetimlerle bu konuda ortak çalışmalar yapmaya ve projeler üretmeye hazırız” diye konuştu.

NÜFUSUMUZU YÜZDE 95’İ DEPREM RİSKİ ALTINDA

İnşaat sektörünün sadece yapı yapma, bina dikme anlamına gelmediğinin altını çizen Hamza Can, “5.8 şiddetindeki son İstanbul depremi bizi deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleştirdi. Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunuyor. Geçmiş yıllarda ülkemizde birçok yıkıcı deprem oldu ve acı hatıralarını gözümüzün önünde duruyor. Depremlerin gelecekte hem de daha şiddetli bir şekilde olmaya devam edeceği bir gerçektir. Deprem Bölgeleri Haritasına göre yurdumuzun yüzde 92'si deprem bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Ülke nüfusumuzun yüzde 95'i deprem bölgeleründe yaşamakta, ayrıca büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98'i ve barajların yüzde 93'ü yine deprem bölgelerinde bulunmaktadır. Görüldüğü üzere neredeyse yurdumuzun tamamı deprem tehdidi altında bulunmaktadır. Bu bilinçle binalarımızı yapmamız, deprem tehdidinin yüksek olduğu yerlerde kentsel dönüşümü de bir an önce tamamlamamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

İNŞAATIN HER AŞAMASINDA DEPREM BİLGİLENDİRMESİ

Binaların yapım aşamasında çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik yerel yönetimlerle ortak projeler üretmek istediklerini söyleyen Anadolu İnşaatçılar Platformu ve Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hamza Can, “Bir yapı için, plan ve projenin hazırlanması, özellikle statik hesapların sağlıklı yapılması, bu plan ve projeye uygun olarak, kalite ve miktar bakımından ve uygun malzeme kullanılmak suretiyle inşa edilmesi ve bu hususların yürürlükte olan mevzuata uygunluğunun denetlenmesi gereklidir. Tüm bunları yaparken insan unsuru ortaya çıkıyor. İnşaatın her aşamasında çalışanların bilgilendirilmesi büyük önem arz ediyor. Her inşaattan önce o inşaatta çalışacak olanlara konunun önemi hatırlatılmalıdır. İnşaatlarda bulun işçi ve iş güvenliğine yönelik tabelaların yanı sıra depreme konusunda da bilgilendirme levhalarının konulmasında yarar var. Biz yapı müteahhitleri olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz ve bundan sonra da daha hassas davranacağız” ifadelerini kullandı.

GERÇEKÇİ EYLEM PLANLARI YOK

Depremin verdiği zararın sadece binalarla ilgili olmadığını da kaydeden Hamza Can, “Doğalgaz, su, elektrik, kanalizasyon, yol, metro, köprü gibi tesisler de depremde zarar görmektedir. Bu konularda da hem merkezi hükümetin hem de yerel yönetimin halkı yeterince bilgilendirmesi ve hazırlıklı olması gerekmektedir. Gördüğümüz kadarıyla bu konularda yeterli ve gerçekçi eylem planları bulunmamaktadır. Eğer tüm bu konularda hazırlıklı olursak, depreme karşı hazırlıklı oluruz” diyerek açıklamasını tamamladı.