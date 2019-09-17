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Çankaya, 2 parka daha kavuşuyor

Yeni projelerini birbiri ardına halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, Onur Akın konseriyle açtığı Sakarya Yaya Bölgesi’nin ardından Okyanus ve Deniz parklarını açmaya hazırlanıyor. Mutlukent Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni parklar toplam 8 bin 403 metrekarelik alanda bölge halkına hizmet verecek. 

Ankara Haberleri 17.09.2019, 16:03 Ramazan Durmuş
Çankaya, 2 parka daha kavuşuyor

Yeni projelerini birbiri ardına halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, Onur Akın konseriyle açtığı Sakarya Yaya Bölgesi’nin ardından Okyanus ve Deniz parklarını açmaya hazırlanıyor. Mutlukent Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni parklar toplam 8 bin 403 metrekarelik alanda bölge halkına hizmet verecek. 

Çankaya Belediyesinin doğaya ve çevreye özel bir önem verdiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Her yıl açtığımız onlarca yeni park ile ilçemizdeki park ve yeşil alan sayısını 500 ün üzerine çıkardık. Ranta ve talana geçit vermiyor, en değerli arazilerimizi halkımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda park ve sosyal alanlara dönüştürüyoruz. Çankayalıların mutluluğu bizim için her şeyin üzerinde. İlk dönem 71 yeni parkla 600 bin metrekare üzerinde yeşil alan ve park kazandırdık. Bu dönem de 50 yeni park daha açacağız” şeklinde konuştu.

21 EYLÜL’DE AÇILIYOR

Çankaya’ya 5 bin 708 metrekare yeşil alan kazandıracak olan parklar, bin 226 metrekare yürüyüş yollarına sahip. Ayrıca, 595 metrekare sentetik koşu yolu, zemini dere çakılından oluşan 385 metrekarelik çocuk oyun alanı, basketbol sahası, fitness alanı ve oturma birimleriyle göz dolduruyor.     

Mutlukent Mahallesi Angora Evleri Okyanus Caddesi Yelkenli Sokak’ta bulunan parklar 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak açılışın ardından bölgenin yeni yaşam alanı olacak.      

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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