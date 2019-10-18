Çankaya Belediyesi Cumhuriyet Haftasını bir dizi etkinlikle kutlayacak

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 96. Yılını, 25-29 Ekim tarihleri arasında "Cumhuriyet Haftası” olarak bir dizi etkinlikle kutlayacak. Çankaya Belediyesi bu yıl ayrıca ilk kez, “Cumhuriyete Değer Katanlar Ödül Töreni” düzenleyecek.

“Çankaya Cumhuriyet Konferansları” ile başlayacak kutlama haftasında Çankaya Belediyesi, Tarihçi İlber Ortaylı’yı Çankayalılarla buluşturacak. Konferans dizisinde ayrıca Gazeteciler Çiğdem Toker, Fikret Bila, Murat Yetkin, Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz ile Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Altan Öymen konuk olacak.

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 96. Yılını kutlamaya hazırlanıyor. 25-29 Ekim tarihleri arasında "Cumhuriyet Haftası” adıyla gerçekleşecek kutlama programında bu yıl ilk kez “Cumhuriyete Değer Katanlar Ödül Töreni” düzenlenecek.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinde “Çankaya Cumhuriyet Konferansları” ile başlayacak kutlama haftasında Çankaya Belediyesi, 26 Ekim’de “Cumhuriyetin Düşündürdükleri” başlığı altında Gazeteciler Çiğdem Toker ve Murat Yetkin ile Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Altan Öymen’i konuk edecek. 27 Ekim saat 13.00’de ise Cumhuriyetin Tarihsel Birikimi konulu konferansta Tarihçi İlber Ortaylı’yı, saat 17.00’de Türkiye Cumhuriyetinin Güncel Soru ve Sorunları konulu konferansta Fikret Bila, İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek’i Çankayalılarla buluşturacak.

ÇANKAYA’DAN CUMHURİYET'E DEĞER KATANLAR ÖDÜLÜ

Çankaya Belediyesi hafta olarak kutlayacağı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez “Cumhuriyete Değer Katanlar Ödülü” düzenleyecek. Çankaya Belediyesi; Atatürk’ün ‘’Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’’ sözünün ışığında CHP’deki görevi ve siyasi yaşama 50 yıllık katkısı, basına, toplumsal hafızaya sağladığı katkı ve mücadele dolayısıyla Altan Öymen’e,

Eskişehir’in bir Cumhuriyet kenti olarak inşasına öncü olması, Cumhuriyetçi yönetim anlayışına, üniversite yaşamına, yetiştirdiği binlerce öğrenciye, kültüre ve sanata kattığı değerlerden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e, tarihimizin ve Cumhuriyetimizin tarihsel birikiminin araştırılması ve anlaşılmasındaki çalışmalarının, yeni kuşaklara aktarılması ve ülke gençliğinin kendi tarihini sevmesine sağladığı katkılardan dolayı Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya, ülkenin en zor zamanlarında, basının büyük bir baskı altında olduğu bir ortamda, halkın taleplerini korkmadan ve yılmadan savunan ve bundan dolayı yargılanmasına rağmen Cumhuriyete sahip çıkmaktan asla geri adım atmayan duruşu dolayısıyla Sözcü gazetesine, Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyetimizin en büyük destekçisi, basınımızın özgürlük okulu, ülkemizin bağımsızlığı için nice aydını ile bedel ödeyen ve hala azim ve kararlılıkla, kurulduğu gündeki ilke ve değerleriyle mücadelesini sürdürmesinden dolayı Cumhuriyet gazetesine, Büyük Atatürk’ün kurduğu en değerli kurumlardan Türk Dil Kurumunun 12 Eylül Darbesi ile içinin boşaltılmasına karşı çok sayıda aydını bir araya getirerek dilimize, Türkçemize sahip çıkan ve bu konuda verdiği mücadele dolayısıyla Dil Derneği’ne ödül takdim edecek.