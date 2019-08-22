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Çankaya Belediyesi, kışlık çiçek üretimine başladı

Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarında üretim ara vermeden sürüyor. Parkları süsleyen yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçekler için çalışmalar başladı.

Ankara Haberleri 22.08.2019, 10:49 22.08.2019, 11:09 Ramazan Durmuş
Çankaya Belediyesi, kışlık çiçek üretimine başladı

Çankaya Belediyesi’nin kendi seralarında ve kendi işçileri ile üretimini gerçekleştirdiği yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçek çalışmaları da başladı. Kadife, petunya, top kadife, kırçıllı kadife, aslanağzı, vapur dumanı, horozibiği, yıldız, zinya, vinka ve gazanya gibi çiçekleri yaz boyunca parklara diken Belediye ekipleri kış için hazırlıklara hız verdi.

MENEKŞE VE KASIMPATILAR PARKLARI SÜSLEYECEK

Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan “Çansera” seralarında gerçekleştirilen üretimlerde menekşe, kasımpatı ve karanfiller kış için hazırlanıyor. İlk etapta, farklı renklerde 40 bin karanfil üretimi yapıldı. Üretilecek 300 bin menekşe ve 30 bin kasımpatı için ise hazırlıklar sürüyor.

AĞAÇ VE ÇALI BİTKİLERİ DE ÜRETİLİYOR

Çansera’da, çiçek yetiştirilmesinin yanı sıra ağaç ve çalı grubu bitkilerin üretimi de gerçekleştiriliyor. Yayılıcı ardıç, berberis, bodur berberis, roket, top şimşir, Japon ayvası, ateş, gül, kartopu ve forsitya gibi çalı grubu bitkilerini de üreten belediye işçileri, Çankaya parklarını kış aylarında da maviden mora, kırmızıdan sarıya rengarenk çiçeklerle bezeyecek.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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