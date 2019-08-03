Çankaya Belediyesi Orkestrası Yaz Konserlerini Sürdürüyor
Çankaya Belediyesi Orkestrası, yaz konserleri hız kesmeden devam ediyor. İlki Kuğulupark’ta gerçekleştirilen konserler dizisinin ikincisi 80’ler ile Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirildi.
Sanata ve sanatçıya verdiği önemle kültürel faaliyetlere yön veren Çankaya Belediyesi, kendi bünyesinde kurduğu orkestranın verdiği konserlerle yaz sıcağının yaşandığı şu günlerde müzikseverlere keyifli anlar yaşatıyor.
AHLATLIBEL’DE GÜZEL GECE
Konserler dizisini Kuğulupark’ta gerçekleştirdiği 45’likler konseriyle başlatan Çankaya Belediyesi Orkestrası 80’ler ile Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nı dolduran yüzlerce Çankayalılara güzel bir gece yaşattı.
Şef Mehmet San’ın yönetimindeki orkestrada solistler Dilan Onat ve Ümit Ortaç, bir döneme damgasını vuran parçaları yorumlarken vatandaşlar da şarkıları sanatçılarla birlikte söyleyip tempo tuttular.
SIRADA BARIŞ MANÇO ŞARKILARI VAR
İlki Kuğulupark’ta gerçekleştirilen ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda devam eden konserler ilçenin farklı bölgelerinde devam edecek. 23 Ağustos’ta Uğur Mumcu Parkı’nda Barış Manço şarkılarıyla sahne alacak olan orkestra 6 Eylül’de Çayyolu Atapark’ta çeşitli film müziklerini seslendirecek. Yaz konserleri 13 Eylül’de Ahmed Arif Parkı’ndaki Türküler konseri ile yaz konserlerine noktayı koyacak.
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