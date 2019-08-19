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Çankaya Belediyesi, terk edilen hayvanlara sahip çıkıyor  

Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılının ilk 7 ayında 745 sokak hayvanını sahiplendirirken barınağa terk edilen 493 hayvana da sıcak yuva oldu.

Ankara Haberleri 19.08.2019, 11:12 19.08.2019, 15:24 Ramazan Durmuş
Çankaya Belediyesi, terk edilen hayvanlara sahip çıkıyor  
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Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılının ilk 7 ayında 745 sokak hayvanını sahiplendirirken barınağa terk edilen 493 hayvana da sıcak yuva oldu. Köpeklerin terk edilme nedenleri arasında şehir değişikliği, komşuların rahatsız olması, maddi yetersizlikler yer alıyor.

Ağırlıklı olarak yavru köpeklerin barınağa terk edildiğini belirten yetkililer, hayvan sahiplenmenin sadece sevgi değil, sorumluluk ve emek gerektirdiğini vurgulayarak, “Bir hayvan sahiplendiğiniz zaman artık evinizde sizinle birlikte yaşamaya çalışan bir canlı olduğunu, onun da kendine ait karakteri, davranış biçimleri ve rutinleri olduğunu bilmelisiniz. Sevgi hayvanlar için olmazsa olmazdır ancak bir hayvanın tek ihtiyacı sevgi değildir. Özellikle yavru köpekler tuvalet eğitiminden ev eşyalarına zarar vermemeyi kapsayan temel itaat eğitimlerini sahiplerinden öğrenmelidir. Çünkü bu tür bir ilişki köpek ile sahibi arasındaki bağı güçlendirir, köpeğin daha sosyal, sorunsuz ve apartman yaşamına daha uygun bir canlı olmasını sağlar” dedi.

TERK ETMEK İÇİN BAHANE ÇOK

Barınak yetkilileri para ile satın alınan ve daha sonra barınağa bırakılan hayvanların terk edilme nedenlerini şöyle sıraladı:

“Şehir değişikliği, komşuların rahatsız olması, maddi yetersizlikler, havlama ve tuvalet problemi, aile bireyleri ile uyuşmazlık."

Bunun yanı sıra yaşlanan köpeklerini “Bizim yanımızda ölmesin” diye bırakanların sayısının hiç de az olmadığını dile getiren yetkililer, özellikle sevgililerin birbirine hediye olarak aldıkları köpeklerin, ayrılmaları durumunda barınağa terk edildiğini, çoğu anne babanın da çocuklarından habersiz bir şekilde köpekleri barınağa terk ettiklerini belirtti.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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