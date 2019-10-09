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Çankaya Çağdaş Sanatlar'da anlamlı sergi

Nazi Almanya’sından kaçan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen çocuk doktoru Alman bilim insanı Prof. Dr. Albert Eckstein’in yaşamı ve Anadolu izlenimlerini anlatan sergi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

Ankara Haberleri 09.10.2019, 11:09 09.10.2019, 11:29 Ramazan Durmuş
Çankaya Çağdaş Sanatlar'da anlamlı sergi

Nazi Almanya’sından kaçan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen çocuk doktoru Alman bilim insanı Prof. Dr. Albert Eckstein’in yaşamı ve Anadolu izlenimlerini anlatan sergi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

Açılış öncesi düzenlenen panele Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Almanya Federal Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann ve iki ülke vatandaşları katıldı.

Prof. Dr. Albert Eckstein’in Türkiye için bir bilim ve sanat insanı olmanın ötesinde izleri bugüne kadar gelen çok değerli çalışmalarıyla bir Cumhuriyet ve Anadolu insanı olduğunu söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Eckstein’in Cumhuriyetin kuruluş döneminde çocuk sağlığına ilişkin geliştirdiği politikayla bu alanda öncü olduğunu belirtti. Taşdelen; “Bu bilim insanı ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sağlığı için gerekli zemini hazırlamıştır. O yüzden bu ülkenin bütün yurttaşları Prof. Dr. Albert Eckstein’a şükran borçludur. Albert Eckstein’ın şahsında iki dost ülkeye ve insanlığa büyük katkı sunmuş bilim insanlarını saygıyla anıyorum” dedi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann ise etkinliğin üç yıldır yapıldığını belirterek iki ülke halkları arasındaki dostluktan bahsetti. Büyükelçi, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.   

SERGİ 18 EKİM’E KADAR AÇIK KALACAK

1935 yılında Türkiye’ye gelmesinin ardından Türkiye’nin sağlık politikasına yön vermek için Anadolu’yu adım adım gezen ve aynı zamanda gezdiği bölgelerde çalışmalarını fotoğrafa yansıtan Prof. Dr. Albert Eckstein’in objektifinden Anadolu insanları sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’yu ve Anadolu insanını yansıtan sergi 18 Ekim’e kadar açık kalacak. 

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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