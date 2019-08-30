Çankaya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Çankaya Belediyesi 30 Ağustos Zaferinin 97’nci yılını coşkuyla kutladı. Bando geçişi ve çeşitli gösterilerle ilçenin dört bir yanına yayılan Zafer Coşkusu Çayyolu Atapark’ta başladı.
Çankaya Belediyesi 30 Ağustos Zaferinin 97’nci yılını coşkuyla kutladı. Bando geçişi ve çeşitli gösterilerle ilçenin dört bir yanına yayılan Zafer Coşkusu Çayyolu Atapark’ta başladı.
Büyük Taarruzun başarıyla sonuçlanmasının ardından ilan edilen zaferi betimleyen 30 Ağustos coşkusunu ilçenin önemli yerlerinden olan Bahçelievler 7. Cadde ile Kuğulupark’ta bando geçişi ve gösterilerle kutlayan Çankayalılar coşkuya ortak oldular.
Bahçelievler 7. Cadde ve Tunalı Hilmi Caddesinde bando takımına ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlar zaferi büyük coşkuyla kutladılar. Genç yaşlı çoluk çocuk yüzlerce Çankayalı güzel havayı fırsat bilerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.
Çankayalılar gündüz kutlamalarının ardından Lozanpark’ta buluşup bando eşliğinde İsmet İnönü Parkı güzergahından Zaferpark’a giderek havai fişekler eşliğinde kutlamalara devam edeceklerö
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