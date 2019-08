Çankaya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Çankaya Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Kızılay'da bando konseri ve halk dansları gösterileriyle başladı. Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önündeki kutlamalarda ilk olarak sahneye Çankaya Belediyesi Bandosu çıkarak seslendirdikleri marşlarla Çankayalılara büyük bir coşku yaşattı. Bando geçişi ve gösterisinin ardından Çankaya Belediyesinin Dünya Şampiyonu halk dansları Topluluğu HOYTUR, Ziya Gökalp Caddesi'ni büyük bir sahneye çevirdi. Karadeniz bölgesinden halk oyunlarıyla Çankayalıları coşturan HOYTUR'un danslarına vatandaşlar da eşlik etti.

"ATATÜRK'ÜN ADI 80 MİLYONUN ALDIĞI NEFESTE VAR"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen törende yaptığı konuşmada, "Her yıl daha da büyük bir coşkuyla, daha da büyük bir heyecanla karşıladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum. Başta bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Mustafa Kemal'in Çankaya'sına layık olmak için gece gündüz demeden hiç durmadan çalıştıklarını vurgulayan Taşdelen, "Bazıları Mustafa Kemal'in adını her yerden silmeye, milli bayramlarımızı kutlamamaya çalışıyorlar. Ama bilmelidirler ki ulusları ulus yapan şehitleri, gazileri, bayrakları ve milli bayramlarıdır. O yüzden biz, Mustafa Kemal'in adını her yerde, her alanda yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler ulusal bayramlarımızı ülkemizin, Başkentimizin, Çankaya'mızın dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çankaya'nın dört bir yanında hizmete açtıkları kalıcı eserlere ulusal simgelerin isimlerini verdiklerini vurgulayan Taşdelen, şöyle devam etti: "Ahlatlıbel'deki en büyük parkımızın adı Atatürk Parkı... Lozan ile uğraşanlara inat Birlik'te Lozan ve İsmet İnönü parklarımız 30 Ağustos'un simgesi olan Zafer Parkımızla yan yana... Bu yüzden onlar Mustafa Kemal'in isimini bu memleketten asla silemeyecekler. Çünkü Atatürk'ün adı 80 Milyonun kalbinin atışında, aldığı her nefeste var. Hiç kimsenin gücü bu ülkeyi bölmeye yetmeyecek. Hiç bir terör örgütünün gücü bağımsızlığımızı ortadan kaldırmaya yetmeyecek. O yüzden diyorum ki yaşasın bağımsızlık, yaşayın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı" şeklinde konuştu.



KUTLAMALAR BAŞKENTİN DÖRT BİR YANINDA

Öte yandan, Çankaya Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı başta Birlik Mahallesi'nde hizmete açtığı Zafer Park'ı olmak üzere Çankaya'nın dört bir yanında bando eşliğinde Başkentliler ile birlikte kutlayacak. Etkinlikler 30 Ağustos sabahı saat 09.30’da Çayyolu Atapark’ta tören ve bando gösterisiyle başlayacak. Kutlamalar saat 13.00’de Bahçelievler 7. Cadde'de, saat 15.00’de Kuğulupark’ta bando geçişi ve gösterilerle devam edecek.

30 Ağustos akşamı saat 19.30’da Lozanpark’da bando gösterisi, İsmet İnönü Parkı’nın ardından Zafer Park’a geçecek. Büyük Zafer’in 97. Yılı kutlamaları Zafer Park’ta gerçekleşecek, konser dans ve havai fişek gösterisiyle taçlanacak.