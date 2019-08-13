Çankaya'da açık hava sinema keyfine devam

Çankaya Belediyesi'nin yaz geleneğine dönüşen "Açık Hava Sinema" etkinliği Bayram tatili sonrasında ayın son haftasına kadar sürecek. Temmuz ayında başlayan nostaljik etkinlik şimdiden 30 bin Çankayalıya ulaşırken, 19 Ağustos'tan itibaren “Bizim İçin Şampiyon" filmi 10 ayrı bölgede Başkentlilerle buluşacak.

SIRADA BİZİM İÇİN ŞAMPİYON VAR

Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın başrollerini üstlendiği “Bizim İçin Şampiyon" filmi efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen ünlü jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Ağustos ayının ilk haftasından itibaren başlayan filmin Çankaya Belediyesinin sinema etkinliği gösterimi Çankayalılar tarafından büyük ilgi gördü.



BAYRAM SONRASI TAKVİM

Çankaya Belediyesi "Açık Hava Sinema" etkinliğinin bayram sonrasındaki gösterim takvimi ise şöyle:

Tüm gösterimler saat 21.00'de başlayacak.

Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi

Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi

Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı

Çayyolu Atapark - 20.08.2019 Salı

Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe

Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe

Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma

Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma

Sancak Mah. Muhtarlık Binası Arkası - 24.08.2019 Cumartesi

İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi.