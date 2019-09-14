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Çankaya'da ambalaj atıkları ekonomiye kazandırıyor

Çevreye duyarlı ve korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Ağustos ayında ilçe genelinde 5 bin 111 ton ambalaj atığı toplayarak çevreye ve ekonomiye önemli bir katkı sağladı.

Ankara Haberleri 14.09.2019, 11:07 Ramazan Durmuş
Çankaya'da ambalaj atıkları ekonomiye kazandırıyor

Çevreye duyarlı ve korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Ağustos ayında ilçe genelinde 5 bin 111 ton ambalaj atığı toplayarak çevreye ve ekonomiye önemli bir katkı sağladı.

Çankaya Belediyesi çevre dostu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla ülke ekonomisine de katkı sağlayan Çankaya, ambalaj atıklarının toplanması konusunda özel çalışmalarını sürdürüyor.

3 PİLOT BÖLGE

Ekim ayıyla birlikte pilot bölge olarak seçilen Yaşamkent, Alacaatlı ve Dodurga Mahallelerinde “Atıkların kaynağında ayrıştırılması” projesini hayata geçirecek olan Çankaya Belediyesi, ambalaj atıklarının toplanmasına da devam ediyor.

Yalnızca Ağustos ayında yürütülen çalışmalar kapsamında 5 bin 111 ton ambalaj atığı ile 774 kilo elektronik atık toplandı. Geri dönüşüm kutusu ve kumbara taleplerini de değerlendirerek çalışan Çankaya Belediyesi, yine Ağustos ayında 222 adet iç mekan kutusu dağıttı. Atık pil kutusu da dağıtan Çankaya, ambalaj atıkları, atık pil, bitkisel atık yağ ve atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile ilgili gelen taleplere de cevap veriyor. 

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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#ankara #ankara haberleri #çevre #Ambalaj atığı
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