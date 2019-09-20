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Çankaya'da hobi evlerinde ders başladı

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 2019 Sonbahar dönemi eğitimleri başladı. Mutlukent ve Ata Mahallelerindeki merkezlerde farklı mahallelerden gelen vatandaşlar ders başı yaptı.

Ankara Haberleri 20.09.2019, 11:33 Ramazan Durmuş
Çankaya'da hobi evlerinde ders başladı
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Çankaya Belediyesinin Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent Tarım Hobi Evlerinde ilk ders başladı. Temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinin verildiği merkezlerde kayıtların tamamlanmasının ardından başlayan eğitimlere çok sayıda vatandaş katıldı.

Ücretsiz olan ve isteyen tüm vatandaşların katılabildiği eğitimlerde kent ortamında tarım yapabilmek için gerekli bilgiler veriliyor. Sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konuları öğrenecek olan kursiyerler, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marul yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alacaklar. Kursiyerler, aldıkları teorik eğitimleri kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.  

Mutlukent’te her Çarşamba 12.30-13.30, Ata’da ise Perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında verilen eğitimler, Kasım ayı sonuna kadar sürecek. 

HALKIYLA EL ELE BELEDİYECİLİK

Kent yaşamından sıkılan insanların teorik ve pratik eğitimlerini alarak ekim ve dikim yapması için ilk olarak 2015 yılında Mutlukent Mahallesinde ikincisini 2018 yılında Ata Mahallesinde açtıkları Kent Tarım Hobi Evlerinin vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “27 Çankaya Evimiz nasıl ki meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslara ev sahipliği yapıyor, Kent Tarım Hobi Evlerimizde de vatandaşlarımız hem üretim yapabiliyor, hem de hobilerini hayata geçirmiş oluyor. Aynı zamanda burada sosyalleşme imkanı buluyor. Her yıl düzenlediğimiz eğitimlerle hobilerini bilinçli olarak yapabilmelerine olanak sağlıyoruz. Halkıyla bütünleşik, halkıyla el ele gönül gönüle olan belediyecilik hizmetlerimize devam edeceğiz“ diye konuştu.

Sonbahar dönemi eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar 458 89 00 / dahili 2408 ve 235 39 73 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilirler.    

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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