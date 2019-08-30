Çankaya'da sahipsiz sokak hayvanları aşılanıyor

Sokak hayvanları için çalışmalarına aralıksız devam eden Çankaya Belediyesi, bu kez de aşılama için sahada.

Ekipler Türkkonut bölgesinde yeni doğan yavrulara iç-dış parazit ve karma, kuduz aşısı uygulaması yapıyor. Yaşça büyük hayvanlar ise yapılan aşılamanın ardından barınağa alınarak kısırlaştırılıyor.

Hem halk sağlığını korumak hem de sokak hayvanlarının sağlığını korumak için yapılan çalışmalar ile barınağa da sağlıklı hayvanları alınmış oluyor. Barınakta kalan hayvanlar için dışarıdan getirilen hayvanların taşıyabileceği hastalık riski minimuma indiriliyor.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2019 yılının ilk 7 ayında bin 607sokak hayvanına kısırlaştırma, 47 bin 120 sokak hayvanına ise tedavi işlemi uyguladı. Merkez 745 sokak hayvanını da yeni yuvasına kavuşturdu. Mahallelerdeki hayvan severler ile koordineli yürütülen çalışmalar, farklı bölgelerde de devam edecek.