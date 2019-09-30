Çankaya'da sanatla dopdolu bir ay başlıyor

Başkent'in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri hey ay sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, yeniden dopdolu bir Ekim ayına hazırlanıyor. Sergiler, konferanslar, iki film festivali ve konserlerle geçecek Ekim ayı, Başkentli sanatseverleri Çankaya'nın kültür ve sanat merkezlerinde buluşturacak.

Çankaya'da Ekim, Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleşecek büyük bir sergi ve konferans dizisi ile başlıyor. Genç Cumhuriyetin tıp alanında ilerlemesini sağlayan, Numune Hastanesinin kurucusu, Nazi boyunduruğundan kurtulup Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti'ni yuva edinen Prof. Dr. Albert Eckstein'in anılacağı fotoğraf sergisi 1 Ekim'de başlayacak. Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikler 18 Ekim'e kadar sürecek. "Prof. Dr. Albert Eckstein'in Yaşamı ve Anadolu İzlenimleri Konferansı" ise 8 Ekim saat 13.30'da Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonunda yapılacak. Cumhuriyetin çocuk sağlığı ve önleyici tıp alanında gerçekleştirdiği devrimi çok yönlü olarak ele alınacağı konferansta, Eckstein'in Anadolu'da geçirdiği yıllar da halk sağlığı için yapılan çalışmaları anlatılacak.



KORE MÜZİĞİ ÇANKAYA'DA

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi de 3 Ekim'de, Kore Milli Günleri'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile ortaklaşa yapılan etkinlikte Kore "Füzyon" müzik konseri, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Piraye Salonunda müzik severlerle buluşacak.



YAPI KREDİ 75. YILINI KUTLUYOR

Ekim ayında Başkent'teki en büyük sergilerden birine Çağdaş Sanatlar Merkezi ev sahipliği yapacak. Yapı Kredi'nin kuruluşunun 75. yılında düzenlediği dev sergiler dizisinin Ankara ayağı Çağdaş Sanatlar Merkezi Andrey Gennadiyeviç Karlov ve Füreya Koral Sergi Salonlarında sanatseverlerle buluşacak. 4 Ekim - 14 Kasım arasında düzenlenecek “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler Sergisi”, güzel sanatların gelişimine değerli katkılar veren usta sanatçıların eserlerini Yapı Kredi'nin arşivinden Çankaya'ya taşıyacak.

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU KONSERLE KUTLANACAK

Çankaya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 96 yıl önce Ankara’yı Başkent ilan etmesinin yıldönümünü konserle kutlayacak. Pop müzik sanatçısı Funda Arar, 13 Ekim Pazar günü 19.00’da Çayyolu bölgesi Arcadium Alışveriş Merkezi arkasındaki konser alanında Ankaralı sevenleriyle buluşacak.



İKİ FİLM FESTİVALİ BİRDEN

Çankaya, Ekim ayında ayrıca iki büyük film festivalini birden konuk edecek. İlk olarak Yılmaz Güney Sahnesinde 15-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Arjantin Filmleri Festivali, Arjantin Ulusal Sinemasından tam altı filmi Başkentli sinemaseverlerle buluşturacak.

7. Engelsiz Filmler Festivali ise 16 -20 Ekim tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankayalıları bekliyor olacak. İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da eşgüdümlü olarak yapılacak festivalde, Türkiye ve Dünya sinemasının en iyi örneklerinden 47 film, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak sanatseverlerle buluşacak. 7. kez gerçekleşecek Festival’in etkinlik programında ise; film ekipleriyle söyleşiler, 9-12 yaş çocuklar için Canlandırma Atölyesi, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuk ve gençler için Otizm Dostu Gösterim, Sanal Gerçeklik Deneyimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yapılacak çeşitli paneller de yer alıyor.



DA VİNCİ ÇANKAYA'DA ANILIYOR

Ressam, heykeltıraş, bilim adamı büyük dahi Leonardo Da Vinci ölümünün 500. yılında Çankaya'da müzikle anılacak. Çağdaş Sanatlar Merkezinde 21 Ekim'de gerçekleşecek ücretsiz konserde, usta sanatçılar David Heyes, Sarah Poole ve Dritan Gani bütün dünyada Da Vinci için uğruna yazılmış klasik müzik eserlerini Çankaya'da seslendirecek.

7. Engelsiz Filmler Festivali ise 16 -20 Ekim tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezinde Çankayalıları bekliyor olacak. İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da eş güdümlü olarak yapılacak festivalde, Türkiye ve Dünya sinemasının en iyi örneklerinden 47 film, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak sanatseverlerle buluşacak. 7. kez gerçekleşecek Festival’in etkinlik programında ise; film ekipleriyle söyleşiler, 9-12 yaş çocuklar için Canlandırma Atölyesi, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuk ve gençler için Otizm Dostu Gösterim, Sanal Gerçeklik Deneyimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yapılacak çeşitli paneller de yer alıyor.