Son Dakika
1 milyon 50 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirdi
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 37. randevuda
Ankara'da sporun yaygınlaştırılması için seferberlik
Tunceli-Pülümür kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den Iraklılara sağduyu çağrısı
Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı

Çankaya'da şimdi asfalt zamanı!

Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin 25 yıl aradan sonra ortak hareket ederek başlattığı birliktelik ve işbirliği çalışmaları asfalt çalışmalarında da kendini göstermeye başladı.

Ankara Haberleri 05.10.2019, 10:31 Ramazan Durmuş
Çankaya'da şimdi asfalt zamanı!

Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin 25 yıl aradan sonra ortak hareket ederek başlattığı birliktelik ve işbirliği çalışmaları asfalt çalışmalarında da kendini göstermeye başladı. Kızılay bölgesinde başlatılan yenileme çalışmalarının ardından iki belediye büyük caddelerde tam kaplama asfalt serimi konusunda işbirliği yapıyor.

Çankayalıların daha iyi hizmet alabilmeleri için işbirliğine giden Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Birlik Mahallesinde yer alan Podgoritsa Caddesindeki asfalt serim çalışmasına devam ediyor.

‘Birlikten Güç Doğuyor Her Şey Çok Güzel Oluyor’ sloganıyla hareket eden iki belediye, 933 metre uzunlukta ve 20 metre genişliğindeki Podgoritsa Caddesinde 5 bin 60 ton tam kaplama asfalt serimi gerçekleştirdi.

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa adını taşıyan ve ilçenin en büyük caddelerinden biri olan Podgoritsa Caddesinde başlatılan asfalt çalışması işbirliği, ilçenin diğer büyük caddelerinde de devam edecek.

ÇANKAYALILAR HAK ETTİKLERİ HİZMETLERİ ALMAYA BAŞLADILAR

Son yerel seçimlerin ardından Ankaralıların sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile tanıştığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya 25 yıl sonra üvey evlat muamelesi görmekten kurtuldu. Geçtiğimiz dönem Çankaya’da rekorlara imza atmıştık. Şimdi Mansur Başkanla birlikte Çankayalılar hak ettiği hizmetleri almaya başladılar” diye konuştu.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #haberler ankara #YEREL HABERLER #Çankaya Belediyesi #asfalt #alper taşdelen
Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 7 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Antalyaspor 7 11
5. Malatyaspor 7 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Sivasspor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Eibar 8 9
10. Valencia 7 9
11. Real Valladolid 7 9
12. Real Betis 8 9
13. Levante 7 8
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@