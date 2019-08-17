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Çankaya'da sinema keyfine yaz sonuna kadar devam

Çankaya Belediyesinin yaz geleneğine dönüşen "Açık Hava Sinema" etkinliği 19 Ağustos’tan itibaren yaz sonuna kadar devam edecek.

Ankara Haberleri 17.08.2019, 11:10 17.08.2019, 12:54 Ramazan Durmuş
Çankaya'da sinema keyfine yaz sonuna kadar devam
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Çankaya Belediyesinin yaz geleneğine dönüşen "Açık Hava Sinema" etkinliği Bayram tatili sonrasında Ağustos ayının son haftasına kadar sürecek. Temmuz ayında başlayan nostaljik etkinlikte, 30 bin izleyici açık havada sinema keyfi yaşadı. 19 Ağustos'ta “Bizim İçin Şampiyon" filmi ile devam edecek sinema gösterimi 11 ayrı bölgede Başkentlilerle buluşacak. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine Organize İşler Sazan Sarmalı da 25 Ağustos Pazar günü Ankara’nın en eski parklarından biri olan Kurtuluş Parkı’nda izleyici ile buluşacak.

"BİZİM İÇİN ŞAMPİYON"
Ağustos ayının ilk haftasından itibaren başlayan ve ayın son haftasına kadar gösterilecek "Bizim için Şampiyon" filmi de Çankayalılar tarafından büyük ilgi görüyor. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın başrollerini üstlendiği film, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen ünlü jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor.
Çankaya Belediyesi "Açık Hava Sinema" etkinliğinin 19 Ağustos’ta devam edecek gösterim takvimi ise şöyle:
Tüm gösterimler saat 21.00'de başlayacak.Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi
Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi
Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı
Atapark - 20.08.2019 Salı

Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe
Akpınar Pazar Yeri  (841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe
Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma
Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma
Sancak Mah. Muh. Arkası - 24.08.2019 Cumartesi
İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Arkası Çim Alan - 28.08.2019 Çarşamba

"ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI"

Kurtuluş Parkı - 25.08.2019 Pazar saat 21.00

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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#ankara haberleri #Çankaya Belediyesi #Çankaya sinema keyfi #Belediye Başkanı Alper Taşdelen #YEREL HABERLER #ankara
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