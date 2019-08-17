Çankaya'da sinema keyfine yaz sonuna kadar devam

Çankaya Belediyesinin yaz geleneğine dönüşen "Açık Hava Sinema" etkinliği Bayram tatili sonrasında Ağustos ayının son haftasına kadar sürecek. Temmuz ayında başlayan nostaljik etkinlikte, 30 bin izleyici açık havada sinema keyfi yaşadı. 19 Ağustos'ta “Bizim İçin Şampiyon" filmi ile devam edecek sinema gösterimi 11 ayrı bölgede Başkentlilerle buluşacak. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine Organize İşler Sazan Sarmalı da 25 Ağustos Pazar günü Ankara’nın en eski parklarından biri olan Kurtuluş Parkı’nda izleyici ile buluşacak.

"BİZİM İÇİN ŞAMPİYON"

Ağustos ayının ilk haftasından itibaren başlayan ve ayın son haftasına kadar gösterilecek "Bizim için Şampiyon" filmi de Çankayalılar tarafından büyük ilgi görüyor. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın başrollerini üstlendiği film, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen ünlü jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor.

Çankaya Belediyesi "Açık Hava Sinema" etkinliğinin 19 Ağustos’ta devam edecek gösterim takvimi ise şöyle:

Tüm gösterimler saat 21.00'de başlayacak.Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi

Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi

Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı

Atapark - 20.08.2019 Salı

Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe

Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe

Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma

Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma

Sancak Mah. Muh. Arkası - 24.08.2019 Cumartesi

İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Arkası Çim Alan - 28.08.2019 Çarşamba

"ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI"

Kurtuluş Parkı - 25.08.2019 Pazar saat 21.00