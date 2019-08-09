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Çankaya'da temizlik işçileri iş bıraktı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde belediye temizlik işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine iş bırakarak eylem yaptı.

Ankara Haberleri 09.08.2019, 11:53 09.08.2019, 12:43
Çankaya'da temizlik işçileri iş bıraktı
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde belediye temizlik işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine iş bırakarak eylem yaptı.

Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çanpaş AŞ'de çalışan bin 250 işçi, belediye ile üye oldukları DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine eylem başlattı. İşçiler, iş bırakma çağrısı üzerine iş makineleriyle birlikte belediyenin Yeşilkent Mahallesi'ndeki şantiye alanına döndü. İşçiler, toplu sözleşmeden doğan haklarının gasbedilmeye çalışıldığını ileri sürerek protestoda bulundu.


Temizlik işçilerinden Serkan Şahin, Genel İş Sendikası ile Çankaya Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gece yarısı uyuşmazlıkla sonuçlandığını belirtti. Kendilerine istemedikleri bir sözleşmenin dayatıldığını öne süren Şahin, toplu sözleşmeden doğan haklarının gasbedilmeye çalışıldığını belirterek, gece yarısından itibaren iş bıraktıklarını kaydetti. Şahin, "Haklarımızı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Biz, 2019'un ocak ayından beridir çarpanları ve asgari ücretimizi alamıyoruz. Maaşlarımız eksik yatırılıyor. Toplu sözleşme sürecinde bunlar tamamıyla reddedildi. Bunların tamamını alana kadar biz bu eylemimize devam edeceğiz. Sokaklar süpürülmeyecek, parklara bakılmayacak. Haklarımızı alana kadar bu işi yapmayacağız" dedi.
Belediye ve sendika yöneticilerinin sözleşme sürecinde işçileri hiçe saydığını savunan işçilerden  Alaaddin Yollu ise "Hakkımız olan çarpanlarımızı, asgari ücret farklarımızı, yemeğimizi, yolumuzu, çalışma saatlerimizin düzenlenmesini, mobbing uygulamasının bırakılmasını istiyoruz. Sendika yönetimiyle beraber, işçiyi hiçe sayarak bir sözleşme ortaya koydular ve biz bu sözleşmeye sonuna kadar karşıyız. Haklarımızı almak için sonuna kadar direneceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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