Çankaya'da Yaz Spor Okulları Çocukları Sporla Buluşturdu

Çankaya Belediyesinin, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulu tamamlandı. Bu yıl bin 800 çocuğun eğitim aldığı Yaz Spor Okulu’nda çocuklara; insani değerlerin yüceltildiği, evrensel kuralları olan yarışmalı ve eğlenceli 7 ayrı branşta kurslar verildi. Eğitimlere katılan tüm minik sporcular, madalya ve sertifikalarını öğretmenlerinden aldı.



Çankaya Belediyesinin, özellikle yaz tatilini Ankara’da geçiren çocukların sosyalleşmesi, fiziksel aktivitelerde bulunması ve kaliteli zaman geçirmesi amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları bu yıl da çocukları haftanın her günü spor ile buluşturdu. 9 Ağustos'ta sona eren ve 7-14 yaş arası çocukların katıldığı Yaz Spor Okulu bu yıl bin 800 minik sporcunun adresi oldu. Yaz Spor Okulu’nda çocuklar; insani değerlerin yüceltildiği, belirli ölçüde güç, beceri gerektiren, evrensel kuralları olan yarışmalı ve eğlenceli 7 ayrı branşta eğitim gördü. Eğitimlere katılan tüm minik sporcular, madalya ve sertifikalarını öğretmenlerin elinden aldı.



UZMAN EĞİTMENLERDEN DERSLER

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç, karate ve yüzme branşlarında uzman eğitmenlerce gerçekleşen dersler, Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Spor Tesisleri, Çankaya Belediyesi Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Hacettepe Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık iki ay boyunca devam eden eğitimlerde ücretsiz servis imkanı sağlandı.

"MİNİK SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM"

Çankaya Belediyesi olarak "En Çok Çocukların Belediyesi" olduklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yaz Spor Okulu’nu tamamlayan minik sporcuları kutladı. 6 yıldır her yaz düzenledikleri yaz spor okullarına Başkentli velilerin çocuklarını güvenle gönderdiklerini kaydeden Taşdelen, "Yaz spor okullarımıza her geçen yıl ilgi katlanarak devam etti. Bu yıl bin 800 öğrencimizi daha mezun ettik. Yaz tatili boyunca da eğlenerek öğrendikleri, güzel vakit geçirdikleri spor ve ders etkinliklerini oluşturmaya, çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.