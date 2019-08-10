Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

Çankaya'da Yaz Spor Okulları Çocukları Sporla Buluşturdu

Çankaya Belediyesinin, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulu tamamlandı.

Ankara Haberleri 10.08.2019, 10:31 Tuğçe Hanım
Çankaya'da Yaz Spor Okulları Çocukları Sporla Buluşturdu
banner63

Çankaya Belediyesinin, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulu tamamlandı. Bu yıl bin 800 çocuğun eğitim aldığı Yaz Spor Okulu’nda çocuklara; insani değerlerin yüceltildiği, evrensel kuralları olan yarışmalı ve eğlenceli 7 ayrı branşta kurslar verildi. Eğitimlere katılan tüm minik sporcular, madalya ve sertifikalarını öğretmenlerinden aldı.

Çankaya Belediyesinin, özellikle yaz tatilini Ankara’da geçiren çocukların sosyalleşmesi, fiziksel aktivitelerde bulunması ve kaliteli zaman geçirmesi amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları bu yıl da çocukları haftanın her günü spor ile buluşturdu. 9 Ağustos'ta sona eren ve 7-14 yaş arası çocukların katıldığı Yaz Spor Okulu bu yıl bin 800 minik sporcunun adresi oldu. Yaz Spor Okulu’nda çocuklar; insani değerlerin yüceltildiği, belirli ölçüde güç, beceri gerektiren, evrensel kuralları olan yarışmalı ve eğlenceli 7 ayrı branşta eğitim gördü. Eğitimlere katılan tüm minik sporcular, madalya ve sertifikalarını öğretmenlerin elinden aldı.

UZMAN EĞİTMENLERDEN DERSLER

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç, karate ve yüzme branşlarında uzman eğitmenlerce gerçekleşen dersler, Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Spor Tesisleri, Çankaya Belediyesi Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Hacettepe Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık iki ay boyunca devam eden eğitimlerde ücretsiz servis imkanı sağlandı.

"MİNİK SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM"

Çankaya Belediyesi olarak "En Çok Çocukların Belediyesi" olduklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yaz Spor Okulu’nu tamamlayan minik sporcuları kutladı. 6 yıldır her yaz düzenledikleri yaz spor okullarına Başkentli velilerin çocuklarını güvenle gönderdiklerini kaydeden Taşdelen, "Yaz spor okullarımıza her geçen yıl ilgi katlanarak devam etti. Bu yıl bin 800 öğrencimizi daha mezun ettik. Yaz tatili boyunca da eğlenerek öğrendikleri, güzel vakit geçirdikleri spor ve ders etkinliklerini oluşturmaya, çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
banner62
#ankara #çankaya #ankara haberleri #YEREL HABERLER #Çankaya Belediyesi #spor #yaz spor okulları
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 10 Ağustos 2019
İmsak 04:11
Güneş 05:48
Öğle 12:59
İkindi 16:49
Akşam 20:00
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Liverpool 1 3
2. Bournemouth 0 0
3. Arsenal 0 0
4. Aston Villa 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Sheffield United 0 0
15. Southampton 0 0
16. Tottenham 0 0
17. Watford 0 0
18. West Ham 0 0
19. Wolverhampton 0 0
20. Norwich City 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@