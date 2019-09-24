Çankaya'dan ihtiyaç sahiplerine 400 lira destek

Çankaya Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmetlerinden Halk Kart uygulaması kapsamında 223 haneye daha Halk Kart verildi. Halk Kart, banka kartına yüklenen 400 TL ile ihtiyaç sahiplerinin diledikleri yerden alışveriş yapabilmelerine imkan sunuyor.

Çankaya Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine 400 TL nakdi destek sağladığı Halk Kart’ı almaya hak kazananlar için dağıtım töreni düzenledi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Vedat Dalokay Kokteyl Salonunda düzenlenen törende 223 haneye daha destek sağlayan Halk Kart’ı evin kadınına takdim etti.

Çankaya Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Halk Kart uygulaması ile başlatılan dayanışma yaklaşık bin aileye elini uzattı. Çankaya Belediyesine başvuran ailelerin bir araya geldiği buluşmada vatandaşlara Halk Kartlarını takdim eden Taşdelen, her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kartlarının helal olmasını diledi.

DARDA OLAN KİMSE BELEDİYE ONUN YANINDA

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya Belediyesi olarak her zaman temel bir prensibimiz var. Biz Çankaya Belediyesi olarak her zaman sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini veririz. Biz, belediyenin halkın yanında olması noktasında bir soru sorarız. Belediye kimin, halkın… Belediye kimin parasını harcıyor, halkın vergileriyle toplanan parayı harcıyor. Onun için bizim temel isteğimiz şu, darda olan kimse, sıkıntıda olan kimse belediyenin onun yanında olması lazım. Belediyenin parasının, halkın parasının nasıl israf edildiğini hep beraber gördük. Biz israf etmiyor, güç durumda olan yurttaşlarımızla paylaşıyoruz. Halk Kart projemizle tüm Türkiye’ye örnek olan bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Hazreti Peygamberimizin ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturuyla bu yardımları hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HALK KART 2 BİNE ULAŞACAK

Halk Kart’ın en büyük özelliğinin sadece belirlenmiş marketlerde geçerliliğinin olmadığını, bankamatik kartı gibi kullanılarak ev kirasından giyim kuşama her türlü nakit harcamada da kullanılabilir olduğunu aktaran Taşdelen, 223 hanenin daha Halk Kart almaya hak kazandığını belirterek, “Bugün toplam 890 aile Halk Karttan yararlanıyor. 2 binli rakamlara ulaşması için çalışmalara devam edeceğiz. İsraf yapmayacağız, güç durumda olan vatandaşlarla paylaşmaya, dayanışmaya devam edeceğiz. Halk Kartınız helal olsun” dedi.

CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve Çankaya Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yeliz Aşçı’nın da katıldığı programda Halk Kart verilen Filiz Ömrüuzun adlı vatandaş “Halk Kart ekibi başvuru yaptığımızda güler yüzleriyle kendi sorunları gibi bizim sorunlarımıza çözüm aradılar. Halk Kart için başvurduktan sonra içimize bir umut doğdu. Sizleri yanımızda hissettik, iyi ki varsınız Sayın Başkanım” diyerek teşekkür etti.