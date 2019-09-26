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Çankaya'dan işsizliğe eğitimli çözüm

Çankaya Belediyesi İŞKUR ile imzaladığı protokol çerçevesinde vatandaşlara dikiş, sekreterlik ve kat hizmetleri alanında eğitim vererek çeşitli sektörlerde istihdam edilmelerine olanak sağlıyor.

Ankara Haberleri 26.09.2019, 12:28 Tuğçe Hanım
Çankaya'dan işsizliğe eğitimli çözüm

Çankaya Belediyesi İŞKUR ile imzaladığı protokol çerçevesinde vatandaşlara dikiş, sekreterlik ve kat hizmetleri alanında eğitim vererek çeşitli sektörlerde istihdam edilmelerine olanak sağlıyor.

Çankaya Belediyesinin işe girecek vatandaşlarla özel sektör arasında köprü vazifesi gördüğü iş ve istihdam merkezli eğitimlerde sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, 3 aylık eğitimin ardından çeşitli işyerlerinde çalışmaya başlıyorlar.Eğitim boyunca yol ve yemek ücretlerinin karşılandığı kursiyerler, konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerin ardından aldıkları sertifikalar ile özel sektörde istihdam ediliyor.

Çankaya Belediyesinin İŞKUR’la imzaladığı protokol çerçevesinde istihdam olanağı sağladığı 45 kursiyer, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde dikiş, sekreterlik, kat hizmetleri, girişimcilik, modelistlik, çocuk gelişimi, hasta-yaşlı bakımı birimlerinde eğitim alan 5 bin vatandaş sertifika alarak istihdam olanağına kavuştu.

Belediyelerin en büyük görevinin vatandaşlara hizmet olduğunu dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın istihdamı konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İŞKUR ile imzaladığımız protokol çerçevesinde vatandaşların çalışacakları bir işe sahip olmaları bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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