Çankaya'dan Moskova'ya ''Kardeşlik'' köprüsü

Çankaya Belediyesi, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği görevinde bulunduğu sırada suikastle hayatını kaybeden Andrey Karlov’un yaşadığı Moskova'nın Kuzey İdari Bölgesi ile kardeş kent oldu



Çankaya Belediyesi, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği görevinde bulunduğu sırada suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Andrey Karlov’un ikamet ettiği Moskova kentinin Severniy Administrativniy Okrug Kuzey İdari Bölgesi ile "Kardeş Kent" protokolü imzaladı.



BAŞKAN TAŞDELEN ZİYARET ETTİ

Dünyanın dört bir köşesinden kentlerle iyi niyet protokollerine ve kardeş şehir anlaşmalarına imza atan Çankaya Belediyesi, "dost" kentlerine bir yenisini daha ekledi. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği görevinde bulunduğu sırada suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Andrey Karlov’un yaşadığı Moskova kentinin Severniy Administrativniy Okrug Kuzey İdari Bölgesi ile kardeş kent oldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen başkanlığında Moskova'da gerçekleşen imza töreni ile iki kent özellikle kültür ve sanat alanında yıl boyunca pek çok işbirliğinde bulunacak. Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin çok olumlu bir dönemden geçtiğine vurgu yapan Başkan Taşdelen, "Kardeş kent protokolümüzle birlikte Türkiye- Rusya ilişkileri için güzel bir adım daha atmış olduk. Hem Sayın Karlov'un anısı hem de iki kentin deneyimlerinin paylaşımı için pek çok alanda Moskova ile güzel etkinliklere ve projelere imza atacağız" dedi. İmza töreninin ardından Başkan Taşdelen meslektaşı Severniy Administrativniy Okrug Kuzey İdari Bölgesi Başkanı'na Ankara'nın simgesi olan Hitit Güneş Kursu'nu temsil eden heykel armağan etti.



GÜZEL BİR ADIM DAHA

Çankaya Belediyesi, suikast olayı sonrasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki sanat galerisine Karlov’un ismini vererek büyükelçiyi Çankaya’nın gönlünde yaşatırken, Karlov’un ikamet ettiği kent ile kardeş kent protokolü imzalayarak da iki ülke halklarının tarihsel, kültürel ve sosyal alanlardaki bağlarını güçlendirmeye yönelik adım atmış oldu.



BÜYÜKELÇİ SAMSAR KABUL ETTİ

İmza töreni sonrası Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Başkan Taşdelen ve Çankaya Belediyesi heyetini kabul etti. İki kent arasında işbirliğinin daha da artarak devam etmesini istediklerini vurgulayan Samsar, Başkan Taşdelen ile gelecek dönemlerde iki kent arasında hayata geçirelecek proje ve etkinler ile ilgili bilgi aldı.