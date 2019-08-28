Çankaya'dan muhtarlara 300 lira fatura desteği

Çankaya Belediyesi, yerel demokrasinin halka en yakın birimi muhtarlara desteğini sürdürüyor. Çankaya Belediyesi, geçen yıl muhtarlara yaptığı 250 TL'lik fatura desteğini 300 TL'ye çıkardı.

Demokrasinin, kültürün ve toplumsal yaşamın en önemli yapı taşlarında olan muhtarlar ile ortak bir çalışma programı izleyen Çankaya Belediyesi, 123 mahalle muhtarlığı binasının 70’inde yenileme çalışması yaptı. Çankaya Belediyesi Muhtarların doğalgaz, elektrik, telefon ve internet giderlerinden oluşan faturalarının 300 liraya kadar olan kısımlarına da destek olmaya devam ediyor.

"EN GÜZEL MUHTARLIKLAR ÇANKAYA'DA"

Her zaman kamu yararını gözeten bir yaklaşım sergilediklerini dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye’de Muhtarlık ve Sivil Toplum Kuruluşları adı altında bir müdürlük kuran ilk belediye olduk. Bu süreçte 70’i aşkın muhtarlığımızı yeniledik, Türkiye’nin en güzel muhtarlıkları Çankaya’da yer alıyor. Hizmetlerimizi yaparken muhtarlarımızın payı bu noktada yadsınamaz, onların yönlendirmesiyle birçok işi başardık ve başarmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhtarların mahallenin sorunu, şikayeti ve talebini direk olarak aktardığı Muhtarlık Müdürlüğü, Çankaya Muhtarlar Derneği ile de koordine bir biçimde çalışmalarına devam ediyor.