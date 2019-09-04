Çankaya'dan Rifat Börekçi'ye vefa

Çankaya Belediyesi büyük bir vefa örneği göstererek Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi’nin ismini Çankaya’da yaşatacak. Çankaya Belediye Meclisinin 1. dönem 27. birleşiminde alınan kararla Kocatepe Parkının ismi Mehmet Rifat Börekçi olarak değiştirildi.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanlığının yanı sıra milletvekilliği görevi de yapan, verdiği fetva ile Kurtuluş Savaşına önemli katkılar sunan Mehmet Rifat Börekçi’nin adı Çankaya Belediye Meclisinin almış olduğu kararla ölümsüzleşecek.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanlığını yapan Mehmet Rifat Börekçi’nin ismini Çankaya’da yaşatacak olmanın gururunu yaşayacaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “Hepimiz şunu biliyoruz; camilerimizde özgürce Ezan-ı Muhammedi okunuyorsa bu bağımsız olmamızdan, Kurtuluş Savaşımızdan, Atatürk’ten dolayıdır. Çankaya’da bir eksikliği gidermek için Diyanet İşlerinin kurucu başkanı Rifat Börekçi adını Çankaya’da yaşatacağız. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşını başlattığında kendisi bağımsızlık mücadelesine destek veren bir din alimiydi. Ve Cumhuriyetin ilanından sonra Diyanet İşleri kurulduğunda ilk başkan olarak görev yapmıştır. Yani birileri bugün rahat ortamda hepimizi üzen hareketlerde bulunurken Rifat Börekçi gibi yüreği vatan aşkıyla çarpan din alimleri en zor koşullarda bağımsızlık mücadelesine destek verdiler. Biz de bu yürekli insanın adını Çankaya’da ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız” diye konuştu.