Çankaya Evleri’ne İlgi Yoğun

Çankaya Belediyesinin vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmek ve kurslar aracılığıyla kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlanan Çankaya Evlerinde yaz ayı olmasına rağmen Çankayalıların yoğun ilgisi devam ediyor.

Yaz aylarında Ankara dışına çıkma olanağı bulamayan vatandaşların eğitim faaliyetlerine katıldığı Çankaya Evlerinden birisi olan Sokullu Çankaya Evinde, kadın kursiyerler kağıt rölyefle hünerlerini sergiliyorlar.

6 HAFTALIK EĞİTİM

Birden çok ayrı katmanın üst üste özel tekniklerle bir araya getirilerek derinliği olan üç boyutlu tablolar oluşturulmasıyla ortaya çıkan kağıt rölyeflere hayat veren 26 kadın kursiyer haftanın 3 günü 8 saatten oluşan ve toplamda 6 haftayı bulan bir eğitimden geçiyorlar.

Kursa katılan kadınlar akvaryum ve mum silikon, ütü matı ile sprey vernik yordamıyla bir fotoğrafın ya da posterin tek tek kesilerek en arka plandan ön plana tekrar bir araya getirilmesiyle oluşan kağıt rölyeflere eğitmenleri Hacer Ünal’la birlikte hayat veriyorlar.

“VATANDAŞ YETENEĞİNİ SERGİLİYOR”

Vatandaşların yararına olan ve olacak hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın yeteneklerini sergiledikleri Çankaya Evlerimizin sayısını 27’ye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Boş zamanlarında sosyalleşebilecekleri ve adını 21. Yüzyılın Halk Evleri olarak tanımladığımız Çankaya Evlerinde gülen yüzlerle buluşmak en büyük gurur” diye konuştu.