Çankaya Kent Konseyinden Taşdelen'e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Kent Konseyi yöneticilerini makamında konuk etti.

Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar ve konsey üyelerini makamında ağırlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’nın katılımcı bir anlayışla farkındalık yaratan, çok daha güzel, yaşam dostu bir kent olacağını söyledi.

Yeni seçilen üyelerle birlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret eden Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar, farklı alanlarda daha fazla insana dokunan yeni çalışmalar hazırladıklarını belirterek eğitim, sağlık, kadın hakları, kültürel etkinliklerin semtlere yaygınlaştırılması, semt ve mahalle meclisleri, yerel dernek, vakıf ve federasyonlarla işbirliği çerçevesinin genişletilmesi konusunda düşüncelerini aktardı. Çankaya’nın çocuk, kadın, yaşlı, engelli dostu bir kent olarak farkındalık yarattığını ifade eden Coşar, sıradan belediyeciliğin ötesinde hizmet veren Çankaya’nın katılımcı, şeffaf yönetim anlayışıyla örnek çalışmalarının devamını diledi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Kent Konseyi’nin temsili anlamda toplumun her kesimini kucaklayacak, bilgi ve birikim sahibi insanlardan oluşmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, bu dönem Çankayalıları mutlu edecek hizmetler üretmek ve daha çok insana ulaşmak istediklerini söyledi.

TEMEL KRİTERİMİZ HALKIN MUTLULUĞU

“Oy verse de vermese de yoksul ve yoksun mahallelere daha fazla hizmet götürerek derde derman olmaya devam edeceğiz” diyen Taşdelen, Çankaya Kent Konseyinin de bu çalışmalarda halk ve belediye arasındaki köprüyü güçlendireceğine vurgu yaptı. Taşdelen, “Çankayalıların mutluluğu için her alanda çalışma azmini ve heyecanını sizlerde görüyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.